Оказывается, в Украине есть своя "Пизанская башня", и все о ней знают

Это - одно из самых высоких зданий Киева

Речь идет о достопримечательности - Большой лаврской колокольне (или просто Большой колокольне). Это - самая высокая колокольня Киево-Печерской лавры, одно из самых высоких зданий Киева.

Колокольня стоит на 15-м месте самых высоких сооружений Киева, уступая своей "соседке" - Родине-Матери. Оба монумента можно наблюдать с Левого берега Киева, особенно наслаждаясь закатом или рассветом на берегу Днепра.

Построенная в ХVІІІ веке архитектурная достопримечательность, как и ее родственница из Италии - Пизанская башня, имеет наклон. Правда в украинской башне он совсем незначителен и составляет всего 60,3 см. Для сравнения наклон итальянского памятника архитектуры - 5,3 м.

На Киево-Печерскую лавру открывается великолепный вид (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за наклона на архитектора даже подавали в суд

Еще при сооружении из-за неравномерного осадка почвы колокольня наклонилась, и в 1740 году даже было возбуждено дело против немецкого архитектора, автора проекта, Иогана-Готфрида Шеделя. Его обвинили в неправильном планировании.

В 1987 году с помощью электроники определили точное отклонение. Высота колокольни - 96,52 м, поэтому такой незначительный наклон падением точно не угрожает, да и невооруженным глазом отклонение "украинской Пизанской башни" увидеть почти невозможно.

Построенная Шеделем колокольня сохранилась до настоящего времени без каких-либо изменений. Она представляет собой восьмигранную четырехъярусную башню.

Большая колокольня - уникальное сооружение (фото: Getty Images)

Интересные факты о Большой колокольне

В колокольне 5 млн кирпичей. Каждый ярус Большой лаврской колокольни имеет свою отделку и предназначение.

Первый ярус обработан в виде кладки из больших прямоугольных камней, здесь находился лаврский архив.

Второй - украшен 32 колоннами, на ярусе находилась библиотека монастыря, в которой насчитывалось более 30 тыс. книг.

Лавра на фото конца ХІХ века (фото: Википедия)

Третий ярус колокольни обрамлен 16 колоннами. Здесь изначально размещалось 13 колоколов общим весом почти 6 тыс. пудов (96 тонн).

Четвертый ярус обрамленный легкими полуколоннами. Баню венчают позолоченный купол и крест высотой 4,5 м.

Колокольня была повреждена во время Второй мировой войны, когда в 1941 году был взорван Успенский собор, стоявший рядом с ней. Восстановительные работы были завершены в 1961 году.