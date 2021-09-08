Вітамін D може зруйнувати нирки: заява лікарів

За словами лікаря, передозування вітаміном D може призвести до пошкодження і навіть руйнування нирок, тому його вживання необхідно при контролі рівня кальцію і фосфору в організмі.

"Ми живемо в кліматі, коли сонця вкрай мало. І навіть влітку, на жаль. Але, тим не менш, передозування кальцію і вітаміну D можуть фатально позначитися на нирках. Тому прийом цих препаратів повинен бути строго під контролем рівня кальцію і фосфору. При гіперкальціємії (надмірному рівні кальцію) ми можемо отримати серйозне ураження нирок", - заявила лікар.

Вона також додала, що вітамін нефротоксичний, тому його прийом можна починати здавши певні аналізи крові і проконсультувавшись з лікарем.

"Якщо ви його п'єте (вітамін D. - Ред.), то обов'язково повинні спостерігати за рівнем кальцію", - впевнена нефролог.

Для довідки:

Нефротоксичністю вважається здатність деяких хімічних речовин, включаючи ліки, чинити токсичну дію, яка проявляється в ураженні нирок.

Що говорять про вітамін D інші експерти

За словами доктора Євгена Комаровського, людині, яка повноцінно харчується додатково приймати вітаміни не потрібно. А ось вітамін D - виняток, так як з сонцем отримувати його небезпечно.

При цьому про будь-які побічні ефекти від прийому вітаміну педіатр не згадав.