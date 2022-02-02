RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Віталій Кличко зіграв невелику роль у фільмі і зірвав овації під час прем’єри

Автор: Наталія Гурковська

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко знявся у фільмі "Найкращі вихідні". Його поява на екрані відзначилась оваціями під час прем’єри у кінотеатрі "Київська Русь".

Про це на своїй сторінці у Facebook експерт Світлана Кушнір і виклала відео з кінозалу.

"Віталій Кличко зірвав овації у кінотеатрі "Київська Русь" під час прем’єри українського фільму "Найкращі вихідні". Він з’являється там у невеличкій ролі. Момент вийшов кумедний та яскравий", - написала Кушнір.

Вона зазначила, що реакція глядачів свідчить про їхнє ставлення до політика.

"Як на мене, така позитивна реакція глядачів якнайкраще демонструє хороше ставлення людей до нього", - підсумувала Кушнір.

Стрічка "Найкращі вихідні" за участі Віталія Кличка вийде в прокаті 2 лютого. Фільм є українським проектом, спільного виробництва FILM.UA GROUP і Atlas Weekend, зйомки відбувалися у Києві та на фестивалі. Прем’єра фільму відбулася 1 лютого у кінотеатрі "Київська Русь".

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко