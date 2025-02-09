Высокие или низкие: кто живет дольше? Ученые определили, как рост влияет на продолжительность жизни

Продолжительность жизни всегда была одной из самых интересных загадок для человечества. Существует множество факторов, которые могут влиять на то, сколько мы проживем, и один из них - рост. Недавно ученые провели исследование, чтобы выяснить, кто же живет дольше - люди небольшого роста или высокие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Journals of Gerontology .

Имеет ли рост влияние на долголетие?

Исследование, проведенное группой ученых, показало, что люди маленького роста имеют тенденцию жить дольше, чем их высокие "коллеги". Этот вывод базируется на анализе данных о продолжительности жизни тысяч людей разного роста.

Почему так происходит?

Ученые считают, что существует несколько факторов, которые могут объяснить этот феномен.

Меньшая нагрузка на сердце

Сердце людей маленького роста работает с меньшей нагрузкой, поскольку им нужно перекачивать кровь на меньшее расстояние. Это может способствовать уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из основных причин смертности в мире.

Лучшая клеточная регенерация

Некоторые исследования показывают, что у людей маленького роста лучше происходит процесс клеточной регенерации. Это может способствовать замедлению процессов старения и уменьшению риска развития хронических заболеваний.

Генетическая предрасположенность

Существует гипотеза, что за долголетие могут отвечать определенные гены, которые чаще встречаются у людей маленького роста.

Конечно, рост - это лишь один из многих факторов, которые влияют на продолжительность жизни. Важную роль также играют образ жизни, питание, физическая активность, генетическая предрасположенность и другие факторы.

Хотя исследования показывают, что люди маленького роста могут жить дольше, это не означает, что высокие люди обречены на короткую жизнь. Главное - вести здоровый образ жизни, правильно питаться, регулярно заниматься спортом и следить за своим здоровьем. И тогда рост не будет иметь решающего значения для вашего долголетия.