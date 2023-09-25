"Выводы неутешительные". Ученый рассказал, как изменения климата повлияют на Украину

Повышение средней температуры на планете на 2 градуса повлечет за собой необратимые изменения в растительном мире Украины. Больше всего под угрозой высокогорья Карпат и верховые болота Полесья.
Об этом рассказал академик НАН Украины, геоботаник и доктор биологических наук Яков Дидух в эксклюзивном интервью РБК-Украина.
"Выводы очень неутешительные. У меня есть своя методика и я просчитал, что если среднегодовая температура на планете повысится на 2 градуса, то более половины редких видов исчезнут со своих мест. Это значит, что растение не сможет расти в данных условиях. Но оно может переместиться в другие экологические условия или сократить ареал", - заявил ученый.
По его словам, самая критическая ситуация в высокогорье Карпат, потому что эти горы в Украине невысокие, а также для верховых болот Полесья, потому что для этих видов нет плацдармов отступления.
"Растения чувствительны индикаторы, реагирующие на естественные изменения. Эти 2-2,5 градуса - это та критическая граница, когда природные экосистемы претерпевают необратимые изменения. Хотя процесс исчезновения, потери биоразнообразия происходит постепенно, однако он сигнализирует, что мы двигаемся к пределу, за которым может наступить экологическая катастрофа", - добавляет Дидух.
Также он отмечает, что ранее ученые говорили, что темпы изменения климата будут гораздо ниже.
"Но сейчас мы быстрее движемся к этому пределу. А все военные действия усиливают этот процесс", - пояснил академик.
"Нужно в себе формировать экологическое мышление. Не следует думать, что за экологическое положение отвечают власти, ученые или еще кто-то, потому что это касается каждого. Необходимо формировать экологическое сознание, чтобы каждый человек от детского сада и до пенсионного возраста думал и беспокоился о том, как именно его деятельность влияет на природу", - рассказал Дидух.
Также он подчеркнул, что сортировка мусора и уменьшение использования полиэтиленовых пакетов оказывает положительное влияние на экологию.
Ранее мы писали о том, удастся ли восстановить Великий Луг на месте Каховского водохранилища.
Читайте также наше интервью с Яковом Дидухом об экологической ситуации в Украине и последствиях катастрофы на Каховском водохранилище.