Высыпание, которое сильно зудит. Доктор рассказала про неприятную детскую болезнь

Детская почесуха (пруриго) - это очень неприятная болезнь, поскольку она ухудшает качество жизни малыша из-за зуда. Зуд может быть сильным, воздействовать на сон, вызывать беспокойство.

В чем особенность этой болезни

На теле ребенка возникают маленькие папулы, может быть пузырек в центре. После заживания появляются корки, может произойти вторичное инфицирование из-за присоединения инфекции.



Почесуха может зачастую, возникнуть после укусов насекомых. Не ставьте диагноз самостоятельно, так как схожие симптомы могут быть при чесотке, атопическом дерматите и других.

Причина болезни

Причина возникновения пруриго до сих пор неизвестна. Заболевание относится к нейроаллергодерматозу. Лечить бывает сложно, часто сыпь возвращается.



Как лечить



Для лечения используют противозудные цинксодержащие кремы, цикакремы, SOS спреи. Антигистаминные препараты. Топические стероиды. Кремы с антибиотиками при присоединении инфекции.

Елена Луцкая подчеркнула, что при возникновении зуда не нужно у ребенка искать глистов, вирусы герпесов, загиб желчного и.т.д.