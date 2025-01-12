Восемь европейских городов готовы заплатить тысячи евро за переезд: в каких уголках мира можно поселиться

1. Калабрия, Италия: 28 000 евро на переезд

Солнечная Италия всегда была популярным местом для эмиграции, и Калабрия - не исключение. Это одна из самых живописных областей страны, славящаяся своей природной красотой, тихими пляжами и впечатляющими горами.

Калабрия предлагает иностранцам значительную компенсацию: до 28 000 евро для покрытия расходов на переезд и налаживание жизни. Соглашение доступно тем, кто моложе 40 лет, найдет работу в Калабрии и готов приехать в течение 90 дней после приема в программу.

Сейчас итальянские муниципалитеты пытаются возродить местные общины, страдающие от старения населения и эмиграции, и ищут новых жителей из-за рубежа, особенно молодежь и профессионалов.

2. Кампобассо, Италия: 2 000 евро

В Кампобассо, на юго-востоке Италии, также предлагают финансовые стимулы для новых жителей.

Если вы готовы переехать в этот город, который имеет богатые традиции и историю, можно получить до 2 000 евро. Деньги покрывают расходы на поселение и помогают в адаптации.

Город активно поощряет молодежь и семьи, предлагая комфортную жизнь в живописных, спокойных условиях, вдали от шумных мегаполисов.

3. Турин, Италия: 4 000 евро для нового старта

Итальянский город Турин, который исторически славится своим архитектурным наследием и культурной значимостью, также имеет уникальное предложение для новых жителей.

Власти готовы предоставить до 4 000 евро тем, кто решит поселиться в Турине. Это может быть выгодным вариантом для тех, кто ищет динамичную среду для бизнеса или карьеры.

4. Сардиния, Италия: 15 000 евро

В туристической Сардинии также хотят привлечь новых жителей в сельские городки. Люди, которые покупают или отремонтируют дом на острове с населением менее 3000 жителей, получат вознаграждение в 15 000 евро.

Также нужно будет стать постоянным резидентом Сардинии в течение 18 месяцев после приобретения недвижимости.

5. Апулия, Италия: 30 000 евро

Если вы переедете в итальянский регион Апулия вместе с семьей и купите недвижимость, регион заплатит 30 000 евро. Если приедет молодая семья, которая родит ребенка - она получит дополнительно еще 1000 евро.

Чтобы получить право на такую компенсацию, нужно купить дом и зарегистрировать его как свое основное место жительства.

Летом в Апулии жарко, до +30 градусов, хотя регион находится на побережье. А зимой температура редко опускается ниже 11 градусов.

6. Ирландия: до 84 000 евро

В этой стране предлагают гранты до 84 000 евро тем, кто готов купить и вдохнуть новую жизнь в пустующие дома на живописных островах. Сейчас есть около 30 таких островов, общее население которых составляет 3000 человек.

Ирландия стремится возродить эти прекрасные острова, привлекая молодое население - людей, которые удаленно работают, цифровые кочевники.

Единственное условие заключается в том, что вы должны быть готовы купить и отремонтировать жилье на острове и прожить там хотя бы 10 лет.

При этом правительство Ирландии пообещало улучшить транспортное сообщение, покрытие интернетом и медицинские услуги в рамках инвестирования в развитие островов.

7. Альбинен, Швейцария

Правительство Швейцарии запустило программу привлечения новых жителей в деревню Альбинен в швейцарских Альпах.

В Альбинен живет всего 250 человек и муниципалитет готов платить семьям за переезд, чтобы восстановить прирост населения. Городок находится на склоне горы в кантоне Вале.

Взрослые до 45 лет могут получить до 25 300 евро. Дополнительно на каждого ребенка - по 11 500 евро.

Условия: проживание в деревне не менее 10 лет. Также эта программа позволяет пройти сложную процедуру получения гражданства.

8. Антикитера, Греция: 500 евро ежемесячно

Власти греческого острова Антикитера предлагают переезд в живописный городок на острове в Эгейском море. Сейчас там живет всего 45 постоянных жителей.

Каждому, кто приедет жить на Антикитеру предлагают жилье, питание и ежемесячную выплату в 500 евро в течение трех лет.

На острове - спокойная сельская жизнь, невероятно красивые пляжи и море. Он находится между Критом и Пелопоннесом.

Сообщение на пароме до соседнего острова Китира или из порта Киссамос на Крите. Остров обеспечен электричеством и интернетом, а вот зимой там немного грустно - работает только один магазин.