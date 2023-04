Высадка марсиан и летающие пингвины: 10 масштабных розыгрышей на 1 апреля, в которые поверил мир

Томас Эдисон изобрел пищевую машину

1 апреля 1878 года газета New York Graphic объявила, что Томас Эдисон изобрел машину, которая может превращать землю в злаки, а воду - в вино. Это изобретение должно было положить край проблеме мирового голода.

Поскольку за год до этого Эдисон изобрел фонограф и американцы твердо верили, что его гениальности нет предела, то они и не усомнились в реальности пищевой машине. Газеты по всей Америке скопировали эту статью и щедро восхваляли Эдисона.

Статья в газете о сенсационном "изобретении" (скриншот)

"Липовая" бомба

1 апреля 1915 года британский пилот пролетел над аэродромом Лилля (который оккупировали немцы) и сбросил нечто, похожее на огромную бомбу. Немецкие солдаты внизу сразу разбежались по всем направлениям, но взрыва не было.

Спустя некоторое время солдаты отползли к "бомбе" и обнаружили, что на самом деле это был большой футбольный мяч с привязанной к нему запиской "Дурак - Gott Strafe England!". Этот лозунг использовался немецкой армией во время Первой мировой войны и переводится как "Пусть Бог накажет Англию". Его использование британским летчиком, по-видимому, было ироничным.

Даже во время войны люди продолжали отмечать день смеха (скриншот)

Капитолий штата Висконсин разрушился

1 апреля 1933 г. на первой странице Madison Capital-Times большими заголовками объявили, что здание капитолия штата Висконсин лежит в руинах после серии таинственных взрывов. Взрывы объясняли "большим количеством образовавшегося газа во время многонедельных многословных дебатов в палатах Сената и Ассамблеи".

Статью проиллюстрировали фото разрушенного здания Капитолия. Многие читатели поверили в эту информацию. В конце концов, они были возмущены. Один написал, что мистификация "была не только бестактной и лишенной юмора, но и отвратительной шуткой".

Фейковая статья в газете (скриншот)

Конец света наступит завтра

31 марта 1940 года Институт Франклина в Филадельфии опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что на следующий день придет конец света. Эту публикацию подхватила радиостанция KYW, дикторы сказали своим слушателям: "Ваши худшие опасения о конце света подтверждаются астрономами Института Франклина... Ученые предполагают, что конец света наступит в 15:00 по восточному времени завтра. Это не первоапрельская шутка".

Реакция общественности была мгновенной. Местные власти были завалены телефонными звонками. Паника утихла только после того, как Институт Франклина неоднократно уверил всех, что не делал подобных прогнозов.

Пранкером стал работник Института - господин Кастеллини. Так он хотел пропиарить лекцию 1 апреля под названием "Как конец света?". Вскоре после этого его уволили из института.

Газетная статья о конце света (скриншот)

Висбаденский марсианин

1 апреля 1950 года газета Wiesbadener Tagblatt (Висбаден, Германия) объявила, что неподалеку города разбилась летучая тарелка. Для доказательства опубликовали фотографию маленького инопланетянина, которого якобы обнаружили среди обломков. На ней марсианин позирует с американскими солдатами.

Через несколько дней газете пришлось опубликовать опровержение. Но неизвестный информатор направил фрагмент фотографии в ФБР и агентство заархивировало ее, ошибочно назвав снимок "марсианином в США".

Через три десятилетия агентство передало фотографию исследователю НЛО Барри Гринвуду. Тогда она попала во влиятельную книгу 1980 года "Розуэллский инцидент", авторы которой представили ее читателям как подлинное доказательство контакта с НЛО.

Эта фотография сыграла немаловажную роль в популяризации идеи инопланетян как маленьких серых человечков. Фотограф Wiesbadener Tagblatt, создавший изображение, впоследствии заявил, что инопланетянином был его пятилетний сын (замаскированный), который позировал с солдатами из местной американской базы.

Фото случайно приземлившегося на Землю марсианина (скриншот)

Швейцарский урожай спагетти

1 апреля 1957 года информационное шоу BBC Panorama объявило, что благодаря очень мягкой зиме и фактическому уничтожению ужасного спагетти-долгоносика швейцарские фермеры получили отличный урожай спагетти.

Этот материал сопровождался кадрами, в которых швейцарские работники стягивают пряди спагетти с деревьев. После выпуска многие зрители звонили в ВВС, чтобы узнать, как можно вырастить собственное спагетти-дерево. На это BBC дипломатически отвечало: "Поместите веточку спагетти в банку с томатным соусом и надейтесь на успех".

Позже даже генеральный директор BBC признался, что после просмотра шоу он заглянул в энциклопедию, чтобы узнать, на самом ли деле так растут спагетти.

Нашли Лох-Несское чудовище

1 апреля 1972 года газеты всего мира сообщили сенсационную новость о том, что нашли тело Лох-Несского чудовища. Команда зоологов из зоопарка Flamingo Park в Йоркшире обнаружила его во время работы в озере.

Исследователи пытались отвезти труп с озера Лох-Несс обратно в Йоркшир, но шотландская полиция немедленно остановила их, ссылаясь на старый закон, запрещавший вывоз "непознанных существ" из озера Лох-Несс.

Однако дальнейшее исследование существа показало, что это был крупный морской слон из Южной Атлантики. Но как он попал в озеро Лох-Несс? Это стало известно на следующий день, когда офицер из парка Фламинго Джон Шилдс признался, что произошло.

Тюлень скончался неделю назад в зоопарке Дадли. Он сбрил ему усы, обил щеки камнями и хранил его в замороженном состоянии в течение недели, прежде чем тайно сбросить его в Лох-Несс, намереваясь пошутить над своими коллегами 1 апреля. Он признался, что шутка несколько вышла из-под контроля, когда в дело вмешалась полиция.

Фото "Лох-несского чудовища" (скриншот)

Вымышленная страна Сан-Серриффе

1 апреля 1977 года The Guardian опубликовал специальное семистраничное приложение, посвященное Сан-Серриффе, небольшой республике, состоящей из нескольких островов в форме комы, расположенных в Индийском океане.

Серия статей описывала географию и культуру этой непонятной нации. Два основных острова республики были названы Верхний Кес и Нижний Кес. Ее столицей был Бодони, а лидером - генерал Пика.

Телефоны The Guardian звонили целый день - читатели искали больше информации об идиллическом месте отдыха. Лишь некоторые заметили, что все на острове было названо терминологией печатника.

Многие считают, что успех этой мистификации побудил таблоиды в последующие десятилетия разыгрывать своих читателей на 1 апреля.

Карта страны, которой не существует (скриншот)

Число Пи изменяет значение

В 1988 году апрельский выпуск информационного бюллетеня New Mexicans for Science and Reason содержал статью, в которой утверждалось, что законодательный орган штата Алабама проголосовал за изменение значения математической константы с 3,14159 на "библейское значение" 3,0.

Вскоре статья попала в интернет, а затем быстро распространилась по всему миру. Насколько эта статья распространилась, поняли только тогда, когда законодательный орган Алабамы стал получать сотни звонков от протестующих против закона людей.

Визуализация для подтверждения фейковой новости (скриншот)

Пингвины улетели на Юг

1 апреля 2008 года BBC объявила, что их операторы, которые в близи Антарктики делали съёмки для сериала "Чудеса эволюции", сняли на видео взлетавших в воздух пингвинов Адели.

Зрителям даже показали видео с летающими пингвинами. Оно быстро стало одним из самых популярных в Интернете.

Ведущий Терри Джонс объяснил, что эти пингвины поднялись в воздух и пролетели тысячи миль в тропические леса Южной Америки, где они "проводят зиму, греясь под тропическим солнцем".