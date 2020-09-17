Віруси і бактерії: у звичайному рушнику може виявитися небезпечний "коктейль"

Експерти розповіли, як правильно використовувати рушники, щоб вони не стали джерелом неприємностей
Рушники є постійним супутником вжитку людини. Через пандемію коронавірусу звичайні рушники стали замінювати на одноразові аналоги. Крім того, виявилося, що через рушник можна підхопити грибок, віруси, бактерії, бородавки та навіть екзему.
Лікар-терапевт Георгій Саперо розповів про головні небезпеки, які несуть рушники та повідомив, як часто їх треба міняти та прати. Про це йдеться в статті на порталі MbgLifestyle.
Банний рушник потрібно міняти не рідше, ніж один раз в тиждень. При високій вологості це варто робити частіше – два рази в тиждень. Також варто міняти частіше під час хвороби або відразу після.
Рушники для обличчя та рук треба міняти кожні три дні. Як показують дослідження, фекальні бактерії є на 80% рушників, які стирають рідше, ніж раз на три дні.
Прати рушники потрібно в гарячій воді, оскільки холодна не вбиває всі бактерії. Сушити рушники потрібно ретельно, до повного висихання, через те, що саме у вологому середовищі вони накопичують бактерії.
Людям з акне і чутливою шкірою, потрібно міняти та прати рушники щодня. Це істотно знизить виникнення різних висипань і роздратування.
Мочалку потрібно прати два рази в тиждень. Її фахівці рекомендують саме прати, а не просто мити та віджимати.
Залишати сушитися на гачках рушники не рекомендується, через те, що в такому положенні тканина досить довго залишається вологою. Найкраще розправити рушник на сушарці.
Після спортзалу рушник потрібно замінити на чистий.
Фахівці стверджують, що користуватися одним рушником допустимо тільки зі своїм партнером, оскільки ви спите в одному ліжку. Мочалкою ділитися не можна. Користуватися одним рушником з дітьми також не рекомендується, оскільки на руках дітей бактерій зазвичай набагато більше, а руки вони ретельно не витирають.
Для банних процедур підходить найкраще бавовняний рушник. Також універсальними вважаються рушники з бамбука, оскільки вони краще вбирають вологу.
Для обличчя краще всього використовувати бамбукові, через те, що вони володіють антибактеріальним ефектом, швидко висихають і гіпоалергенні.
Для рук можна брати бавовняні рушники – вони швидко сохнуть.
Махрові рушники повинні бути виготовлені з хорошої тканини, з товстим, середньої довжини бавовняним волокном.
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