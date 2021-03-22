Вірус стійкий до антибіотиків: у Львові важка ситуація з COVID-19

У Львівській обласній інфекційній лікарні спостерігається важка ситуація з хворими коронавірусом. Це пов'язано з тим, що у медзакладі вже всі місця зайняті. Крім того, лікарі скаржаться на те, що вірус став стійкий до антибіотиків, тому не вистачає противірусних препаратів.

Він також зазначив, що у медичному закладі в основному знаходяться важкохворі люди молодшого та середнього віку. У них спостерігається легенева недостатність, двостороння пневмонія, а також дихальна і серцево-судинна недостатність.

Стан більшості хворих важкий. Кожен день з лікарні виписують 5-7 осіб і на їх місце привозять нових хворих, які потребують інтенсивне лікування

"Крім того, ми зараз зустрічаємо розвиток діабету на тлі раніше невідомих ознак COVID-19. У людей є виражені нейропатії. Тобто відчуваються болі в нижніх кінцівках, відбувається оніміння верхніх кінцівок", - розповів медик.

За його словами, раніше таких симптомів і наслідків не спостерігалося. Це говорить про те, що вірус мутує і стає більш агресивним.