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Вірус стійкий до антибіотиків: у Львові важка ситуація з COVID-19

Новость на русском → Львів, Понеділок 22 березня 2021 21:01
Вірус стійкий до антибіотиків: у Львові важка ситуація з COVID-19 Лікар розповів, про важку ситуацію у Львові (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Львівській обласній інфекційній лікарні спостерігається важка ситуація з хворими коронавірусом. Це пов'язано з тим, що у медзакладі вже всі місця зайняті. Крім того, лікарі скаржаться на те, що вірус став стійкий до антибіотиків, тому не вистачає противірусних препаратів.

Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко, повідомляє ТСН.

Він також зазначив, що у медичному закладі в основному знаходяться важкохворі люди молодшого та середнього віку. У них спостерігається легенева недостатність, двостороння пневмонія, а також дихальна і серцево-судинна недостатність.

Стан більшості хворих важкий. Кожен день з лікарні виписують 5-7 осіб і на їх місце привозять нових хворих, які потребують інтенсивне лікування

"Крім того, ми зараз зустрічаємо розвиток діабету на тлі раніше невідомих ознак COVID-19. У людей є виражені нейропатії. Тобто відчуваються болі в нижніх кінцівках, відбувається оніміння верхніх кінцівок", - розповів медик.

За його словами, раніше таких симптомів і наслідків не спостерігалося. Це говорить про те, що вірус мутує і стає більш агресивним.

Нагадаємо, глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні.

Раніше лікарі розповіли, як змінилися симптоми і перебіг COVID-19.

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