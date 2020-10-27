Вірус став активнішим: лікарі дають несприятливі прогнози про COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Київський медик зробила несприятливий прогноз про зростання хворих з COVID-19

Коронавірус в Україні почав поширюватися в геометричній прогресії і як зазначають медики, став більш заразним. Це може призвести до того, що зупинити його буде важко.

Як пояснила головний лікар Київської міської лікарні №4 Тетяна Мостепан, коронавірус став набагато швидше поширюватися в Україні. Про це повідомила в ефірі телеканалу OBOZREVATEL TV.

"Вірус став реактивним. Мені здається, що вже включився якийсь механізм і просто так зупинити процес у нас вже не вийде", - зазначила лікар.

Вона додала, що Україна на цей момент знаходиться вже дуже близько до другого і третього рівня епідемії. І не так далеко той день, коли щодня буде реєструватися від 11 до 15 тисяч нових випадків зараження.

Тетяна Мостепан пояснила, що це пов'язано в першу чергу з тим, що всі хворі, у яких був підтверджений коронавірус, мають своє коло контактний коло осіб. За словами медика, захворюваність в Україні буде збільшуватися.

Вона не виключила, що до останніх днів жовтня кількість хворих на добу може зрости до 9 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили уточнення з приводу випробувань вакцини від COVID-19.

А також розповідали про те, що Комаровський розніс в пух і прах боротьбу з COVID-19 в Україні.