Вірус мутує постійно: епідеміолог назвав терміни нової хвилі коронавірусу в Україні

Нова хвиля коронавірусу в Україні очікується в другій половині вересня. Як зазначає кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, кількість заражених почне зростати після того, як діти масово підуть у закриті колективи.

Він зазначив, що вакцинація – прямий шлях до того, щоб знизити негативні наслідки захворювання. Однак не варто суспільству говорити, що вакцина вбереже від самого захворювання.

"Найголовніша думка, яку повинні доносити до суспільства про вакцинацію, - не та, що людина, яка вакцинується, не захворіє. Він захворіти може, і це нормальний шлях. Найголовніше завдання вакцинації - це на 98-99% знизити ризики смертності та на 95% ризики середнього і важкого перебігу хвороби. Якщо ми говоримо про пандемію, то ми можемо це зупинити тільки в тому випадку, якщо вакцинуємо 65-70% всього населення земної кулі. І тоді ми побачимо значне зниження захворюваності", - пояснив Александрін.

Він додав, що вірус мутує постійно, а значить, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку пандемії.

"Вірус мутує постійно. Насправді якщо проаналізувати наукові дослідження, то пандемію – може бути, не таку, як зараз – чекали ще з 2001 року, коли був спалах SARS CoV-1. Потім у 2006-2007 роках був MERS, і зараз у 2020 році спалахнув SARS CoV-2. Цю мутацію очікували. Ми повинні розуміти, що ми живемо у світі мікроорганізмів, а не вони в нашому. Наше завдання - навчитися з ними співіснувати. Оскільки ми є джерелом проживання будь-якого патогену, то їх завдання не вбити все населення і померти при цьому. Вони хочуть співіснувати, як і ми", - пояснив фахівець.

Александрін спрогнозував нову хвилю коронавірусу в Україні у другій половині вересня. І це пов'язано не тільки з тим, що діти підуть на навчання в закриті колективи, а й з низьким рівнем вакцинації в країні.

"На сьогодні кожна держава, яка відповідально поставилася до своїх громадян, в першу чергу вакцинувала групи ризику. Візьмемо Великобританію і порівняємо з Російською Федерацією - чудові приклади, які можна перенести на нашу країну. Якщо рівень захворюваності й там, і там б'є рекорди, то у Великобританії, в порівнянні з минулим піком захворюваності минулої зими та навесні, в 17 разів нижче рівень смертності, тому що охоплення вакцинопрофілактикою груп ризику там вище 90%", - пояснив Александрін.

Він додав, що у вакцинованих країнах люди теж хворіють, але в більш легких формах.

"Так, багато хворіє, але це переважно люди молодого віку і діти, а вони часто переносять хворобу в легкій і безсимптомній формі. Так, є середня і важка, але це не так глобально, як було. У Російській Федерації теж пік захворюваності. Але внаслідок низького охоплення вакцинацією там дуже висока захворюваність і смертність. Таку ж ситуацію ми спостерігатимемо в Україні. Я думаю, що це почнеться в другій половині вересня, коли діти масово підуть в закриті колективи", - пояснив епідеміолог.