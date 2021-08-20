Українцям озвучили дату приходу нової хвилі коронавірусу штаму "Дельта"

Україні не минути нової хвилі коронавірусу через штам "Дельта", але нова хвиля може піти за трьома сценаріями.

Про це розповів у програмі "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

"Традиційно є кілька моделей розвитку (ситуації з епідемією коронавірусу - ред.) - оптимістична, песимістична і посередня. Найбільш песимістична говорить про початок в третій декаді вересня, це за умови, якщо ми будемо ігнорувати вакцинацію, не будемо дотримуватися масочний режим. Якщо у нас щодня збільшується кількість вакцинованих, дотримується масочний режим, безпечна дистанція, тоді ми говоримо про більш оптимістичний сценарій", — сказав він.

Немчинов впевнений, нової хвилі Україні не уникнути.

"Але ми цього не зможемо уникнути, як не уникли більшість європейських і північноамериканських країн, азіатських країн, де також на досить високому рівні ступінь вакцинації населення. Захворювання омолоджується, в Україні вже вакцинують підлітків, тому що цей штам "Дельта", зокрема, вражає і молодше покоління, яке, навіть безсимптомно хворіючи, повертається до поширення інфекції, зараження інших людей", — попередив Немчинов.

Основні симптоми зараження "Дельтою" в даний час

Найбільш поширеними симптомами коронавірусу зараз є головний біль, біль у горлі, нежить і лихоманка - аналогічні застуді.

Деякі американські медики також відзначають задишку, кашель та інші проблеми з легенями.