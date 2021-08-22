Вирус мутирует постоянно: эпидемиолог назвал сроки новой волны коронавируса в Украине

Новая волна коронавируса в Украине ожидается во второй половине сентября. Как отмечает кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, количество зараженных начнет расти после того как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Он отметил, что вакцинация – прямой путь к тому, чтобы снизить негативные последствия заболевания. Однако не стоит обществу говорить, что вакцина убережет от самого заболевания.

"Самая главная мысль, которую должны доносить до общества о вакцинации, – не та, что человек, который вакцинируется, не заболеет. Он заболеть может, и это нормальный путь. Самая главная задача вакцинации – это на 98-99% снизить риски смертности и на 95% риски среднего и тяжелого течения болезни. Если мы говорим о пандемии, то мы можем это остановить только в том случае, если вакцинируем 65-70% всего населения земного шара. И тогда мы увидим значительное снижение заболеваемости", - объяснил Александрин.

Он добавил, что вирус мутирует постоянно, а значит, нужно быть готовыми к любому развитию пандемии.

"Вирус мутирует постоянно. На самом деле, если проанализировать научные исследования, то пандемию – может быть, не такую, как сейчас – ждали еще с 2001 года, когда была вспышка SARS CoV-1. Потом в 2006-2007 годах был MERS, и сейчас в 2020 году вспыхнул SARS CoV-2. Эту мутацию ожидали. Мы должны понимать, что мы живем в мире микроорганизмов, а не они в нашем. Наша задача – научиться с ними сосуществовать. Так как мы являемся источником обитания любого патогена, то их задача не убить все население и умереть при этом. Они хотят сосуществовать, как и мы", - объяснил специалист.

Александрин спрогнозировал новую волну коронавируса в Украине во второй половине сентября. И это связано не только с тем, что дети пойдут на учебу в закрытые коллективы, но и с низким уровнем вакцинации в стране.

"На сегодняшний день каждое государство, которое ответственно отнеслось к своим гражданам, в первую очередь вакцинировало группы риска. Возьмем Великобританию и сравним с Российской Федерацией – великолепные примеры, которые можно перенести на нашу страну. Если уровень заболеваемости и там, и там бьет рекорды, то в Великобритании, по сравнению с прошлым пиком заболеваемости прошлой зимой и весной, в 17 раз ниже уровень смертности, потому что охват вакцинопрофилактикой групп риска там выше 90%", - объяснил Александрин.

Он добавил, что в вакцинированных странах люди тоже болеют, но в более легких формах.

"Да, много болеет, но это преимущественно люди молодого возраста и дети, а они зачастую переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Да, есть средняя и тяжелая, но это не так глобально, как было. В Российской Федерации тоже пик заболеваемости. Но за счет низкого охвата вакцинацией там очень высокая заболеваемость и смертность. Такую же ситуацию мы будем наблюдать в Украине. Я думаю, что это начнется во второй половине сентября, когда дети массово пойдут в закрытые коллективы", - объяснил эпидемиолог.