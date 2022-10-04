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"Приговор один": тяжелобольная актриса Тишкевич рассказала о своем диагнозе после 8 лет хронической боли

Екатерина Тишкевич рассказала о своем диагнозе (instagram.com/mrsketrin)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая уже более восьми лет проходит обследование и лечится от невыносимой хронической головной боли, узнала свой диагноз.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

После длительного лечения и бесконечных анализов медики установили, что звезда страдает соматоморфной головной болью, вызванной функциональной обломкой мозга.

В частности, причина недуга кроется в проблеме с нарушением биохимии мозга, вызванным родовой травмой.

Установить болезнь Екатерине Тишкевич помогли врачи в Украине, хотя сначала она искала специалистов в Европе, которые готовы были принять ее только в конце октября или в ноябре.

"До 7 месяцев у меня было установлено ДЦП. До поры до времени детское тело компенсировало эту проблему, а сейчас последствия вышли вот на такой уровень", - пояснила актриса.

Екатерина Тишкевич узнала свой диагноз после 8 лет хронической боли (instagram.com/mrsketrin)

В настоящее время врачи подобрали для нее фармацевтическое лечение и физические нагрузки. По собственному желанию звезда планирует посещать психотерапевта.

Кроме того, раньше актриса просила всех небезразличных помочь ей с деньгами на лечение. Однако теперь, когда звезда знает точный диагноз, поэтому решила все средства, которые остались, отдать на хорошее дело.

Часть денег, а именно 50 тысяч гривен, она отправила на ВСУ. Также 25 тысяч Тишкевич отправила на помощь бездомным животным. Другую часть - на лечения тяжелобольным детям.

Екатерина Тишкевич узнала свой диагноз после 8 лет хронической боли (instagram.com/mrsketrin)

Недавно Тишкевич рассказывала, как лечится от тяжелой болезни.

Также звезда рассказывала, что из-за болезни не встает с постели.

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актрисаКатерина Тишкевичакторка