Я случайно поцеловал другого человека: молчать или признаться?

Это был не роман, не интрижка и точно не измена "по полной программе". А просто случайный поцелуй с другим человеком.

"Просто момент, на который повлиял алкоголь, музыка, атмосфера. У вас возникли вдруг какие-то эмоции, был определенный взгляд. Это может быть случайное знакомство или человек, которого вы давно знаете. Поцелуй произошел и дальше - тишина. А потом - паника: что делать? Говорить или не говорить? И первая мысль - надо быть честными, потому что это основа доверия. И следующая мысль - это может ранить, и что еще хуже - испортить ваши отношения с любимым человеком", - говорит эксперт.

Перед тем как что-то говорить партнеру, надо честно ответить себе: это была случайность, игра эмоций или сознательный шаг? Если вы оказались в моменте - под влиянием алкоголя, стресса или неожиданной химии - и искренне жалеете, это одна ситуация. Если поцелуй стал следствием внутреннего охлаждения к партнёру - уже другая.

"Если для вас такой эпизод означает измену, то кого вы изменили - себя или своего партнера?", - добавляет Виталий Курсик.

Вот несколько вещей, которые стоит взвесить перед тем, как решить, говорить или нет:

Что за этим поцелуем стоит? Это был случай? Или сигнал, что в отношениях чего-то не хватает? Иногда "случайность" - это просто то, чего мы давно хотели, но боялись признать.

Какой будет цель признания? Чтобы снять с себя вину? Чтобы изменить динамику отношений? Или, чтобы быть честным(-ой), потому что не можешь иначе? Это важно. Потому что правда без эмпатии - это может быть не очищение, а переваливание боли на другого человека.

Готова ли ваша пара пережить это? Как у вас с доверием, безопасностью, зрелостью? Иногда одно предложение может разрушить отношения. А иногда - открыть дверь к настоящей близости. Вопрос - готовы ли вы оба.

Почему вам хочется сказать правду?

Честность - не всегда альтруизм. Бывает, что признание продиктовано желанием снять с себя вину. Но тогда вы переносите эмоциональный груз на другого человека, заставляя его пережить то, что должно остаться вашим последствием. Если вы просто хотите "очистить душу", подумайте: кому от этого действительно станет легче?

Какими могут быть последствия

Честность может спасти, если ваши отношения построены на глубоком доверии. Но она же может и разрушить - если партнёр эмоциональный, ревнивый или имеет предыдущий опыт измен.

"Также важно: после вашего признания партнёр имеет право принять решение, которое вам не понравится. Даже если поцелуй для вас был несерьезным", - отмечает специалист.

Когда молчать - тоже честно

Молчание не всегда означает ложь. Если вы понимаете, что это был исключительный случай, и больше никогда не повторится - возможно, стоит оставить все между собой и своей совестью. Но это работает только тогда, когда вы действительно готовы больше не переступать черту и не будете вести двойную игру.

Как говорить, если вы решили признаться

Выберите спокойный момент, без лишних эмоций

Говорите коротко и без оправданий

Сосредоточьтесь на том, что вы поняли и чего не хотите потерять

Дайте партнеру время на реакцию, не давите

Когда признаваться стоит, а когда - нет

Если это был случайный поцелуй, без чувств и вы об этом жалеете - лучше промолчите и живите дальше.

Это был не первый раз или у вас есть эмоциональная привязанность к другому человеку - пришло время поговорить с партнером откровенно и решить, что делать дальше.

В ваших отношениях есть проблемы, и вы уже не уверены в своих чувствах - тоже стоит честно и откровенно поговорить.

Вы хотите сохранить отношения, но честность для вас обоих важнее - говорите, но с уважением к чувствам другого человека

"И главное: этот случай - повод посмотреть вглубь. В себя и в ваши отношения. В свои желания. Может, ты давно не чувствовал(-а) себя живым(-ой), желанным(-ой), свободным(-ой). Может, это просто ошибка. А может - подсказка. У каждой пары свой кодекс честности. И твое решение - это не о правильном или неправильном. Это об ответственности. И честность с собой в первую очередь. Потому что иногда мы пытаемся быть "правильными" в отношениях... вместо того, чтобы быть настоящими", - резюмирует Виталий Курсик.