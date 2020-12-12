Вино і сир: вчені знайшли несподівану користь їх вживання

Їжа, яку ми їмо, може безпосередньо впливати на якість наших когнітивних функцій в літньому віці. Це ключовий висновок дослідження, проведеного Університетом штату Айова, освітлений в статті, опублікованій в журналі Eurek Alert.

Ініціаторами дослідження виступили Ауріель Віллетт - доцент кафедри харчових наук та харчування людини, і Брендон Клайнінст - кандидат наук неврології, працює у відділі харчових наук та харчування людини в штаті Айова. Це дослідження є першим у своєму роді великомасштабним аналізом, який пов'язує конкретні харчові продукти з наступними змінами когнітивних функцій мозку.

Віллетт, Клайнінст і їх команда проаналізували дані, зібрані у 1787 дорослих від 46 до 77 років. Учасники заповнили тест на рідинний аналіз (FIT) у рамках опитувального листа з 2006 по 2010 рр., а потім в період з 2012 по 2013 рр. і знову в період з 2015 по 2016 рр. Аналіз FIT дає моментальний знімок здібності людини "думати на льоту".

Учасники також відповіли на питання про те, які продукти вони споживають. В результаті дослідження з'ясувалося, що сир захищає від вікових когнітивних проблем навіть на пізніх стадіях життя. Щоденне споживання червоного вина було пов'язано з поліпшенням когнітивних функцій. Щотижневе споживання баранини, але не іншого червоного м'яса, позитивно вплинуло на поліпшення когнітивних навичок у довгостроковій перспективі. Надмірне споживання солі - це погано, але тільки особам, які вже мають ризик захворювання хворобою Альцгеймера.

"В залежності від генетичних факторів деякі люди, здається, більш захищені від наслідків хвороби Альцгеймера, в той час, як інші, здається, піддаються більшому ризику. Однак я вважаю, що правильний вибір їжі може запобігти хворобі та когнітивний спад в цілому", - додав доктор Клайнінст.

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