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Під Вінницею пропала мати п'ятьох дітей зі своїми малюками: ніяких зачіпок поки немає

Автор: Людмила Жукова

У Вінницькій області розшукують багатодітну матір, яка таємниче зникла зі своїми дітьми. 36-річна Яремченко Вікторія вийшла з дому, взявши п'ять своїх дітей, і не повернулася.

Про це повідомляє Kyiv Live.

Що відомо про жінку

15 лютого Вікторія вийшла з дому зі своїми неповнолітніми дітьми і не повернулася. Після оприлюднення історії користувачі мережі ділилися здогадками, що просто так мати з дітьми не могла покинути будинок, а одна з її колег припустила, що вона втекла від чоловіка. Відомо, що чоловік бив жінку і в сім'ї не раз відбувалося насильство.

Що кажуть волонтери

Волонтеру Тетяна з пошукової організації Vinsearch повідомила, що ніяких зачіпок з приводу зникнення немає, близькі жінки теж нічого не знають. Волонтери зверталися до центрів жертв домашнього насильства, але й там мати з дітьми не з'являлася. Зараз пошуки тривають.

Відомо, що в родині працював тільки чоловік зниклої. В організації не підтвердили факти домашнього насильства і версію про самогубство.

"Це якби одна людина - ще можна зрозуміти. Але там дітки, такого бути не може. Сподіваюся, вони змогли кудись виїхати", - розповіла волонтер.

Зникла мати п'ятьох дітей Вікторія Яремченко (фото: KyivLive)

Нагадаємо, що у США знайшли українця, який зник 6 років тому.

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