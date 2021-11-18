Під Вінницею загинула багатодітна сім'я з шести осіб: син-підліток врятувався дивом

Підліток виявив тіла своїх рідних після того, як зайшов у будинок. Правда, спочатку він подумав, що вони всі сплять і сказав про це бабусі.

Жінка відразу запідозрила, що тут щось не те, адже в такий час вони повинні були встати. Вона кинула всі свої справи і помчала в будинок родичів.

Під Вінницею трагічно загинула багатодітна сім'я (скріншот з відео)

В будинку були сліди горіння, але відкритого вогню не було. За попередніми даними, задимився подовжувач від холодильника, а від нього почали тліти речі. В результаті сім'я отруїлася уві сні токсичним димом.

Під Вінницею трагічно загинула багатодітна сім'я (скріншот з відео)

У сільраді розповіли, що 44-річний глава сім'ї і його 34-річна дружина ніде не працювали, але тримали багато худоби, за рахунок чого і жили. Сім'я благополучна і на обліку соціальних служб не стояла.

Вони виховували трьох дівчаток і двох хлопчиків. Найменшій Вікторії було всього 6 років.

14-річний хлопець, що залишився в живих, поки житиме з бабусею.

Під Вінницею трагічно загинула багатодітна сім'я (відео: YouTube)