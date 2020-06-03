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Бійки в Раді стали рекламою королівського театру Бельгії: з'явився трейлер і афіша

STYLERКурйози    03.06.2020 - 09:40
Бійки в Раді стали рекламою королівського театру Бельгії: з'явився трейлер і афіша
Бійки у Верховній Раді стали в нагоді для реклами театру в Бельгії (колаж: РБК-Україна)

Бійки українських народних депутатів використали для реклами оперного театру в Бельгії

Епічні бійки українських депутатів у Верховній Раді використали в рекламі Королівського оперного театру Ла Монне в Брюсселі, Бельгія. Для промо нового сезону 2020-2021 років взяли нарізку найгучніших бійок в українському парламенті.

По місту висять афіші з нашими нардепами, що закликають глядачів на відкриття сезону Once Upon Now ("Одного разу зараз"). Крім того, театр випустив трейлер, пише видання The Бабель.

На афішу потрапила бійка депутата від партії "Свобода" Ігоря Мірошниченка з колегою з КПУ у квітні 2014 року. Тоді сутичка свободівців і комуністів через кілька секунд переросла в масову бійку.

Бійки в Раді стали рекламою королівського театру Бельгії: з'явився трейлер і афіша

Бійки в Раді використали для реклами оперного театру в Бельгії (фото: thebabel.com.ua)

Фото бійок з Ради також використовуються на сайті Ла Монне для обкладинки афіші сезону.

Творці промокомпанії нового сезону пояснили, що світ входить у нове десятиріччя, яке може стати періодом політичної та соціальної нестабільності у світі. Саме для такої тематики взяли бійки наших депутатів.

Бійки в Раді стали рекламою королівського театру Бельгії: з'явився трейлер і афіша

Бійки в Раді стали рекламою театру в Бельгії (фото: thebabel.com.ua)

В трейлер театру потрапив момент, коли Арсенія Яценюка намагалися винести з букетом троянд, закидання тоді спікера Володимира Литвина яйцями, сцена, де регіонала Олега Царьова утримують кілька нардепів та інші цікаві моменти з життя Верховної Ради України.

Бійки в Раді використали для реклами театру в Бельгії (відео: YouTube/La Monnaie Season 20/21)

Цікаво, що бійку свободівця Ігоря Мірошниченка з колегою з КПУ ще у 2016-му брав для афіші китайський панк-рок фестиваль Full Punk Day у місті Гуанчжоу.

Бійки в Раді стали рекламою королівського театру Бельгії: з'явився трейлер і афіша

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Як ми писали раніше, в США напали на українську журналістку.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України бійка
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