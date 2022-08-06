У Вінниці жінка вкрала іграшки з місця загибелі дітей через ракетні удари. Відео допомогло знайти злодійку

Що сталося

На ролику видно, що жінка запихає іграшки в зав'язані покривала на зразок саморобних мішків, на всі заклики очевидців припинити неподобство у відповідь говорить якусь нісенітницю.

Вона називає дітей "байстрюками, циганами і татарами", ігнорує заклики до совісті та вимоги повернути вкрадене.

Відео: у Вінниці жінка вкрала іграшки з місця загибелі дітей - жертв російського обстрілу 14 липня

Поліція знайшла злодійку

Поліція вже відреагувала на події за фактом розміщення в інтернеті даного відео, і встановила особу порушниці. Викрадені жінкою іграшки правоохоронці повернули на місце - на площу біля Будинку побуту.

Крім того, було розпочато досудове розслідування.

"Попередньо у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство)", - розповіли в прес-службі поліції Вінницької області.

При цьому зазначається, що остаточна правова кваліфікація буде надана після встановлення всіх обставин події.

Злодійку іграшок зняли на "гарячому", і завдяки публікації ролика в мережі правоохоронці швидко її знайшли (фото: скріншот відео)

Що відомо про порушницю

Як розповіли вінничани в мережі, жінка, яка викрала дитячі іграшки з місця трагедії, має психічні розлади.

"Вона насправді хвора, періодично лежить у лікарні для приведення себе у форму. Також є дитинка. За дитиною дівчина дивиться добре, коли в лікарні - дивляться родичі... Вона поводиться зазвичай спокійно та не шкодить, коли загострення - починає щось робити не те!" - пише в коментарях до посту поліції Ельвіра Мрясова, мешканка Вінниці.

Фото: скрін коментарів facebook.com/vinn.police