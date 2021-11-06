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У Вінниці п'яний росіянин зняв прапор України та жорстко поплатився

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Вінниця, Субота 06 листопада 2021 15:41
У Вінниці п'яний росіянин зняв прапор України та жорстко поплатився Росіянин зняв український прапор у Вінниці (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Вінниці затримали чоловіка, який зняв український державний прапор з будівлі ТРЦ на вулиці 600-річчя.

Про це повідомили у прес-службаі Національної поліції України.

Так, інцидент стався вранці 6 листопада. Зокрема, невідомий чоловік зняв Державний прапор України із будівлі, а це побачили охоронці ТРЦ, через що зловмисник почав тікати.

У процесі втечі прапор він викинув у кущі, проте поліцейським таки вдалося його затримати.

Порушником виявився 35-річний громадянин РФ. Він розповів, що приїхав в Україну до родичів, а свій вчинок він пояснив суперечкою зі своїм знайомим. Окрім того, росіянин був у стані алкогольного сп'яніння.

Тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 КК України (Хуліганство). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу розміром від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай.

Також ми писали, що у Києві вандал облив фарбою флагшток біля КМДА.

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