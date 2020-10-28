ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Єгипті з'ясовують обставини нападу акули на українських туристів

Єгипет, Середа 28 жовтня 2020 00:11
В Єгипті з'ясовують обставини нападу акули на українських туристів
Фото: акула (flickr)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони навколишнього середовища Єгипту Ясмін Фуад призначила експертну групу для розслідування нападу акули на українських туристів. Робоча група має збирати повідомлення очевидців та вивчити обставини нападу.

Про це повідомляє Egypt Independent.

Міністр Фуад доручила робочій групі працювати відповідно до світових протоколів розслідування нападів акул. Також Міністерство охорони навколишнього середовища Єгипту прийняло рішення про призупинення будь-якої діяльності людей в районі нападу відповідно до міжнародної практики у випадках нападу акул на людей.

Відео, зняте водолазом у районі інциденту, показало, що акула виявила ворожість до людей, що є ненормальною поведінкою для тварини.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, сім'я українських туристів під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху постраждала від укусу акули. Це сталося під час пірнання на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена, повідомляє прес-служба туроператора "JoinUp!". Всі постраждалі госпіталізовані. Мати отримала глибокі рани від укусів, а дитині довелося ампутувати частину руки нижче ліктя.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Єгипетакула

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся