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Винник заразив коронавірусом "кохану": заперечувала існування хвороби

Середа 14 жовтня 2020 12:12
Винник заразив коронавірусом "кохану": заперечувала існування хвороби
Олег Винник і Таюне (Фото: instagram.com/taunetaisia)
Автор: Анна Шиканова

Бек-вокалістка Олега Винника розповіла про те, що перехворіла на коронавірус

Таїсія Сватко, яку в ЗМІ часто називають "коханою" чи "дружиною" Олега Винника, зізналася, що перехворіла на коронавірус. 44-річна бек-вокалістка Сватко (Таюне) повідомила на своїй сторінці в Instagram, що заперечувала існування COVID-19.

Таюне розповіла, що вірус накрив її дуже сильно і вона іноді навіть плакала від болю.

"Ви коли-небудь плакали від кріпатури? А я плакала...Так "закріпатурив" мене коронавірус, в існуванні якого я довгий час сумнівалася, навіть більше – абсолютно не вірила. Але мене накрила ця коронна історія, я переконалася, що це навіть більше правди", - написала співачка.

Вона розповіла, як проходила ця хвороба і в неї та перерахувала всі симптоми, які з'являлися один за одним протягом тижня.

"Зникли нюх і смак, температура перші чотири дні забрала всю силу, в тілі така кріпатура, що я підіймала весь світ, виявили двостороннє запалення легенів, на третій день пропав голос, на четвертий повернувся, антибіотики, які я приймала у своєму житті й мене врятували на цей раз - викликали люту алергію на очі, суцільна сонливість, їжа — нецікаво, рухатися — не можу. Це було зовсім незнайомий мені стан, тиждень не давало мені нормально жити, на восьмий день стало легше, з кожним днем легше", - повідомила Таюне.

Артистка розповіла, що вже офіційно одужала і готова до роботи та побажала всім обережності й одужання.

"Зараз я офіційно здорова і до роботи готова! Спасибі, мої друзі, за підтримку! Одужуйте швидше, хто теж захворів! Бережіть себе ті, хто досі сумнівається, як я нещодавно. Тримайтеся всі! Переживемо і це. Будьмо всі здорові!" – додала Таюне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перехворівший на коронавірус Винник виступив на святі куми Путіна.

А також розповідали про те, що Олег Винник заразився коронавірусом.

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