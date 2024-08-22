Возникнет тошнота и боль: 6 витаминов, которые могут навредить желудку
На первый взгляд, может показаться, что употребление большого количества диетических добавок приведет к улучшению общего здоровья. Однако прием витаминов может иметь и определенные побочные эффекты, а именно проблемы с желудком.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Какие диетические добавки могут навредить желудку
По данным Национального института здоровья (NIH), побочные эффекты добавок, скорее всего, возникнут, если вы принимаете их в высоких дозах или принимаете много добавок одновременно.
Многие добавки содержат активные ингредиенты, которые могут сильно влиять на организм. Всегда следует готовиться к возможным побочным реакциям, особенно когда принимаете новый продукт.
Железо
Организм нуждается в железе, чтобы производить гемоглобин, белок, содержащийся в красных кровяных тельцах, который помогает транспортировать кислород от легких к остальному телу.
Если вы не получаете его достаточно, то у вас может развиться железодефицитная анемия, которая может вызвать ряд симптомов, включая усталость, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение и т.д.
Доктор медицинских наук Радж Дасгупт рассказал, что добавки железа обычно используются для лечения и профилактики железодефицитной анемии, но они могут негативно влиять на слизистую желудка и вызвать тошноту, запор или спазмы в животе.
Человек, скорее всего, будет испытывать побочные эффекты, когда будет принимать железо более 17 мг в день.
Кальций
Добавки кальция отлично поддерживают здоровье костей и предотвращают остеопороз, но иногда они могут вызвать проблемы с пищеварением, такие как запор или вздутие живота.
Дозы превышающие 1500 мг в день, скорее всего, могут повредить желудок или вызвать желудочно-кишечные симптомы.
Магний
Магний выполняет ряд важных задач в организме, а именно участвует в более чем 300 химических реакциях.
Он поддерживает стабильное сердцебиение и укрепляет иммунную систему.
Однако большинство людей могут получить все необходимое количество магния с помощью диеты, потребляя цельные зерна, зеленые листовые овощи, бобовые, орехи и рыбу.
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин С, содержащийся в цитрусовых, киви, помидорах, перцах и других фруктах и овощах, полезен для ускорения обмена веществ и иммунитета. Однако при чрезмерном употреблении он может повредить желудок.
Слишком большое количество такого витамина может раздражать слизистую желудка, вызывая диарею, тошноту или спазмы в животе.
Если у вас есть боль в желудке, кислая природа витамина С может еще больше навредить ему.
Рыбий жир
Жирная рыба, авокадо, семена чиа и орехи являются хорошими диетическими источниками омега-3 жирных кислот.
Однако врач говорит, что рыбий жир может вызвать расстройство желудка у некоторых людей. Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами, что делает его полезным для сердца и уменьшает воспаление, но может вызвать тошноту, расстройство пищеварения или диарею, особенно в больших дозах.
Витамин А
Витамин А, также известный как ретинол, является антиоксидантом, который важен для разделения клеток, роста, зрения, воспроизводства, иммунитета и здоровья органов.
Можно получить витамин А с помощью диеты, употребляя в пищу печень, рыбу, яйца, молочные продукты и ряд фруктов и овощей.
Но если вы потребляете его слишком много, могут возникнуть проблемы с желудком, которые могут включать тошноту, потерю аппетита, раздражительность, рвоту, боль в животе и диарею.
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