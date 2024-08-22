Возникнет тошнота и боль: 6 витаминов, которые могут навредить желудку

На первый взгляд, может показаться, что употребление большого количества диетических добавок приведет к улучшению общего здоровья. Однако прием витаминов может иметь и определенные побочные эффекты, а именно проблемы с желудком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Какие диетические добавки могут навредить желудку

По данным Национального института здоровья (NIH), побочные эффекты добавок, скорее всего, возникнут, если вы принимаете их в высоких дозах или принимаете много добавок одновременно.

Многие добавки содержат активные ингредиенты, которые могут сильно влиять на организм. Всегда следует готовиться к возможным побочным реакциям, особенно когда принимаете новый продукт.

Железо

Организм нуждается в железе, чтобы производить гемоглобин, белок, содержащийся в красных кровяных тельцах, который помогает транспортировать кислород от легких к остальному телу.

Если вы не получаете его достаточно, то у вас может развиться железодефицитная анемия, которая может вызвать ряд симптомов, включая усталость, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение и т.д.

Доктор медицинских наук Радж Дасгупт рассказал, что добавки железа обычно используются для лечения и профилактики железодефицитной анемии, но они могут негативно влиять на слизистую желудка и вызвать тошноту, запор или спазмы в животе.

Человек, скорее всего, будет испытывать побочные эффекты, когда будет принимать железо более 17 мг в день.

Кальций

Добавки кальция отлично поддерживают здоровье костей и предотвращают остеопороз, но иногда они могут вызвать проблемы с пищеварением, такие как запор или вздутие живота.

Дозы превышающие 1500 мг в день, скорее всего, могут повредить желудок или вызвать желудочно-кишечные симптомы.

Магний

Магний выполняет ряд важных задач в организме, а именно участвует в более чем 300 химических реакциях.

Он поддерживает стабильное сердцебиение и укрепляет иммунную систему.

Однако большинство людей могут получить все необходимое количество магния с помощью диеты, потребляя цельные зерна, зеленые листовые овощи, бобовые, орехи и рыбу.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Витамин С, содержащийся в цитрусовых, киви, помидорах, перцах и других фруктах и овощах, полезен для ускорения обмена веществ и иммунитета. Однако при чрезмерном употреблении он может повредить желудок.

Слишком большое количество такого витамина может раздражать слизистую желудка, вызывая диарею, тошноту или спазмы в животе.

Если у вас есть боль в желудке, кислая природа витамина С может еще больше навредить ему.

Рыбий жир

Жирная рыба, авокадо, семена чиа и орехи являются хорошими диетическими источниками омега-3 жирных кислот.

Однако врач говорит, что рыбий жир может вызвать расстройство желудка у некоторых людей. Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами, что делает его полезным для сердца и уменьшает воспаление, но может вызвать тошноту, расстройство пищеварения или диарею, особенно в больших дозах.

Витамин А

Витамин А, также известный как ретинол, является антиоксидантом, который важен для разделения клеток, роста, зрения, воспроизводства, иммунитета и здоровья органов.

Можно получить витамин А с помощью диеты, употребляя в пищу печень, рыбу, яйца, молочные продукты и ряд фруктов и овощей.

Но если вы потребляете его слишком много, могут возникнуть проблемы с желудком, которые могут включать тошноту, потерю аппетита, раздражительность, рвоту, боль в животе и диарею.