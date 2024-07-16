Венец безбрачия: что это такое и как его снять самостоятельно

Венец безбрачия - это родовое проклятие, которое считается причиной неудач в личной жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что такое венец безбрачия и как его снять.
Многие верят в то, что постоянные неудачи в личной жизни объясняются темной магией. Самой частой причиной суеверные люди называют венец безбрачия. Считается, что именно он является главной проблемой, препятствующей поиску своей второй половинки и семейного счастья.
Следует помнить, что причиной неудач в любви могут быть психология, детские комплексы, привычки и т.д.
Распознать венец безбрачия можно по следующим признакам:
Если вы видите эти признаки, это не обязательно говорит о наличии проклятия. Но если подозрение уже появилось, вы можете самостоятельно проверить, имеете ли венец безбрачия, используя простой метод:
Также можно использовать ароматические палочки: зажгите их и проведите над головой. Если дым состоит в кольцах, это означает наличие родового проклятия.
Если в вашем роду были незамужние женщины или одна из бабушек унесла чужого мужа из семьи, это могло стать причиной появления венца безбрачия у вас. "Корону" могут накладывать только злейшие враги и завистники.
Венец безбрачия может быть как мистическим, так и психологическим. Ему придают силы страхи обмана, предательства или убеждения, что нормальных мужчин не осталось. Фокусировка на карьере также может способствовать возникновению этой проблемы. Кроме того, комплексы по поводу внешности могут подсознательно отталкивать мужчин. Снять такой венец безбрачия можно через внутреннюю работу над собой.
Также существуют некоторые молитвы и ритуалы, чтобы снять такое родовое проклятие самостоятельно.
Чтобы выполнить этот обряд, дождитесь периода ниспадающей Луны, когда ее энергия будет способствовать избавлению от всего лишнего и отрицательного.
За неделю до обряда следует соблюдать пост: отказаться от употребления алкогольных напитков, мяса, молочных продуктов, также желательно не курить и воздерживаться от физической близости. Когда почувствуете, что готовы к ритуалу, купите платок.
Вечером, дождавшись заката, сядьте за стол и положите на него новый платок, а сверху - икону. После этого зажгите свечи, расслабьтесь и трижды прочтите слова молитвы, обратившись к вашему святому покровителю, или Богу.
После этого посидите в тишине, пока свечи догорят. Вы почувствуете, как ваше тело становится спокойным и расслабленным, а страхи исчезают. Затем оберните платком икону и положите под подушку на 3 дня. Убедитесь, что никто к ней не прикасается: например, предупредите маму, чтобы она не убиралась в вашей комнате. Спать следует в одиночестве.
После этого ритуала платок нужно будет носить с собой. Считается, что вы найдете свою любовь в течение нескольких месяцев. После того как выйдете замуж, платок нужно будет сжечь или выбросить.
Если вы верите в Бога и регулярно посещаете церковь, это будет лучшим способом самостоятельно избавиться от венца безбрачия. Вот что нужно выполнить:
Считается, что после этого ваша настоящая любовь проявит себя очень скоро.
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При написании материала были использованы источники: сайты Украинской Ассоциации христианской психологии, УПЦ Благовест, Википедия.