Он замедляет старение! Любимый продукт Кейт Миддлтон, который сохраняет ее красоту
Питание Кейт Миддлтон часто повторяют поклонники королевской семьи, которые стремятся также к здоровому образу жизни. Принцесса Уэльская часто открыто рассказывала о своей любви к питательным суперпродуктам, которые она употребляет.
Какой именно продукт для замедления старения любит Кейт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Как питается Кейт Миддлтон
Известно, что мама троих детей и будущая королева избегает обработанных сладостей, зато выбирая здоровые альтернативы, такие как сырые фрукты и овощи. В частности, она обожает добавлять в пищу ягоды годжи.
Этот фрукт родом из Китая, можно есть несколькими способами. В сушеном виде или вареном.
Некоторые люди решают смешивать мощный суперпродукт в смузи и сочетать их с другими вкусными фруктами и овощами.
Чем полезны ягоды годжи?
Стоит обратить внимание на эти вкусные ягоды, если вы устали от основных фруктов, которые можно приобрести в супермаркете.
Ягоды годжи, которые имеют выразительный кисло-сладкий вкус, богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и аминокислотами.
Ученые утверждают, что они замедляют признаки старения и поддерживают здоровье глаз. Исследование 2021 года показало, что регулярное употребление ягод годжи в среднем возрасте может снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна.
Так выглядят сушеные ягоды годжи (скриншот)
Ягоды годжи также наполнены антиоксидантными соединениями, которые борются с окислительным стрессом. Эти соединения по сути помогают защитить клетки кожи от повреждений и признаков старения, улучшая внешний вид кожи.
Они также являются хорошим источником железа. Железо является важным минералом, который участвует в транспортировке кислорода и производстве здоровых эритроцитов.
Кстати, ягоды годжи могут помочь снизить уровень холестерина и способствовать здоровью сердца. Доказано, что длительное потребление ягод годжи снижает уровень холестерина ЛПНП и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, что Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака.
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