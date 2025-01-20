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Он замедляет старение! Любимый продукт Кейт Миддлтон, который сохраняет ее красоту

Понедельник 20 января 2025 09:35
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Он замедляет старение! Любимый продукт Кейт Миддлтон, который сохраняет ее красоту Фото: Как питается Кейт Миддлтон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Питание Кейт Миддлтон часто повторяют поклонники королевской семьи, которые стремятся также к здоровому образу жизни. Принцесса Уэльская часто открыто рассказывала о своей любви к питательным суперпродуктам, которые она употребляет.

Какой именно продукт для замедления старения любит Кейт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Как питается Кейт Миддлтон

Известно, что мама троих детей и будущая королева избегает обработанных сладостей, зато выбирая здоровые альтернативы, такие как сырые фрукты и овощи. В частности, она обожает добавлять в пищу ягоды годжи.

Этот фрукт родом из Китая, можно есть несколькими способами. В сушеном виде или вареном.

Некоторые люди решают смешивать мощный суперпродукт в смузи и сочетать их с другими вкусными фруктами и овощами.

Чем полезны ягоды годжи?

Стоит обратить внимание на эти вкусные ягоды, если вы устали от основных фруктов, которые можно приобрести в супермаркете.

Ягоды годжи, которые имеют выразительный кисло-сладкий вкус, богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и аминокислотами.

Ученые утверждают, что они замедляют признаки старения и поддерживают здоровье глаз. Исследование 2021 года показало, что регулярное употребление ягод годжи в среднем возрасте может снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна.

Он замедляет старение! Любимый продукт Кейт Миддлтон, который сохраняет ее красотуТак выглядят сушеные ягоды годжи (скриншот)

Ягоды годжи также наполнены антиоксидантными соединениями, которые борются с окислительным стрессом. Эти соединения по сути помогают защитить клетки кожи от повреждений и признаков старения, улучшая внешний вид кожи.

Они также являются хорошим источником железа. Железо является важным минералом, который участвует в транспортировке кислорода и производстве здоровых эритроцитов.

Кстати, ягоды годжи могут помочь снизить уровень холестерина и способствовать здоровью сердца. Доказано, что длительное потребление ягод годжи снижает уровень холестерина ЛПНП и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака.

До этого мы писали, какой чай обожает королева Камилла.

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