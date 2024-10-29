"Он самодостаточный": Павел Зибров рассказал про сына, который живет за границей

Павел Зибров рассказал про сына

Так, артист отметил, что у Сергея уже есть двое детей, и он вместе с родными проживает в Канаде. 40-летний мужчина работает дистанционно в сфере IT.

"У него двое детей. Он в Канаде уже давно. Они там ходят в школу. Он айтишник, работает дистанционно. Зарабатывает сам на себя. Он меня поздравляет с днем рождения и я - его и детей. Жив и здоров", - поделился Зибров.

Музыкант добавил, что в начале дал "старт" своему сыну: помог ему с образованием, первыми работами, машинами, и всем, чем было нужно. Сейчас, как говорит звезда, его потомок является взрослым, самодостаточным человеком.

"Когда он был маленьким, то я помогал с учебой, устраивал в университеты, на работу, помогал. Теперь ему уже 40 лет, у него своя семья, свой заработок. Кусок хлеба я ему хороший дал - машину и все, что нужно для старта. Дальше он сам пошел и, если нужна будет помощь, то, безусловно, я помогу. Но он самодостаточный", - сказал он.

Зибров рассказал про сына Сергея (скриншотах)

Вместе с женой и детьми Сергей пересек границу Украины в 2022 году, и раньше Зибров говорил о том, что они это сделали легально.

"Он такой ученый, умный. Если честно, то у него зрение, у него белый билет. Зрение очень плохое. Он в специальных очках ходит", - делился подробностями певец.

Напомним, первой женой Павла Зиброва была женщина по имени Татьяна. На ней он женился еще в студенческие годы, однако любимая ему изменила. Сын Сергий появился на свет в 1983 году.

После развода Зибров женился во второй раз, и в этом браке у них с женой Мариной появилась дочь Диана.

Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой (скриншоты)