Он или она вам не очень нравится: единственный способ сказать об этом деликатно и без боли
Вы видите, что "что-то не то", но сказать это напрямую человеку трудно. Не хочется обидеть, потерять уважение или показаться грубым. Как дать понять человеку, что отношений не будет - честно, спокойно и без надрыва?
Как правильно сообщить человеку, что он вам не очень нравится и отношений не будет, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Почему стоит говорить честно
Избегание разговора, "исчезновение", игнорирование или выдуманные причины ("я не готов", "у меня все сложно") часто унижают больше, чем прямой и спокойный отказ.
Человек, который решился показать к вам симпатию, заслуживает уважительного ответа.
Что работает: коротко, без двусмысленностей, без фальшивых надежд.
Что не работает: дипломатия без смысла, заигрывание, избегание.
"Ну вот например. Человек хороший. Милый. Смеется над твоими шутками, пишет первым, предлагает встречу. А ты - не чувствуешь. Не тянет. Вроде все нормально, но не твое. И начинается: "Может, дать еще шанс? Вдруг что-то изменится?" Но в то же время - игнорирование сообщений, длинные ответы, сухие "ага". Потому что сказать "не нравишься" - страшно. А молчать - неудобно. Так как быть?" - говорит эксперт.
Во-первых - не тянуть
Чем дольше играешь в "может потом", тем больше иллюзий с другой стороны. И тем сложнее потом все объяснить.
Во-вторых - говорить прямо, но с уважением
Без обвинений и оценок. Просто честно: "Ты классная(ый), но я не чувствую того, что нужно для продолжения", "Мне было приятно познакомиться, но химии не произошло"
В-третьих - не брать на себя ответственность за чужие эмоции
"Да, человеку может быть обидно. Но лучше честность, чем затягивание. Это не о том, чтобы быть "плохим парнем" или "холодной девушкой". Это о здоровой ясности и границах", - советует Виталий Курсик.
Он добавляет, что честность и откровенность, это твое четкое "нет", которое тоже - акт уважения. И к себе, и к другому человеку. Потому что никто не заслуживает быть "запасным вариантом".
Будьте честными, но добрыми
Нет смысла придумывать сложные истории, но и жесткая, чрезмерно подробная "правда" может быть разрушительной. Фокус на ваших ощущениях и решении об отношениях, а не на "недостатках" другого человека.
Используйте "Я"-высказывания
Говорите о своих чувствах, своих решениях, своих потребностях, а не о том, "что не так с ними". Это помогает избежать обвинений.
Избегайте обвинений
Не говорите "ты слишком такой/такая", "мне не нравится, как ты...". Фокус - на несовместимости или отсутствии "химии"/нужных чувств с вашей стороны.
Будьте понятными, но избегайте чрезмерной детализации
Не оставляйте ложных надежд, но и не вдавайтесь в мелочи, которые могут восприниматься как критика. "Не очень нравится" - это ваше ощущение, и вы имеете право его иметь, не раскладывая его на атомы.
Выберите правильное время и место
Говорить надо лично (если возможно) и в спокойной, приватной обстановке, где никто не будет перебивать.
Выразите уважение
Даже если чувств нет, вы можете уважать человека за его качества, время, проведенное вместе, его отношение к вам.
Какие фразы можно использовать
"Ты классная/классный, но у нас с тобой разные волны"
Это универсальная формула - понятно, вежливо, без обвинений.
"Я уважаю тебя, но не чувствую того, что важно для отношений"
Вариант, который подходит в случаях, когда человек ожидает большего, чем вы готовы дать.
"Я не вижу развития в нашем общении"
Это спокойно завершает диалог без обвинений.
"Мне важно быть честным: романтических чувств не возникло"
Эта фраза работает как эмоциональный стоп, и не оставляет "окошечка" для иллюзий.
"Я не готов/не готов к отношениям именно в таком формате"
Если человек ждет большего, а вы видите только дружбу - это путь честно расставить точки.
Что сказать, если это коллега, друг или знакомый
Коллега:
"Я очень ценю наше сотрудничество, но хотел(ла) бы четко сказать, что не рассматриваю наши отношения в романтическом контексте"
Друг:
"Ты мне дорога (дорог) как друг, но я не чувствую ничего большего, и не хочу давать ложные сигналы"
Знакомый:
"Ты хороший человек, но я не вижу между нами потенциала для чего-то большего"
Что говорить точно не стоит
- "Давай останемся друзьями" (если вы этого не хотите - не обманывайте)
- "Я сейчас не готова к отношениям" (потому что это дает надежду, что позже будете)
- "Это не ты, это я" (классика лживого избегания)
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