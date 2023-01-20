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Уилл Смит снял видео под российскую песню, чем разозлил украинцев (видео)

Уилл Смит (фото: variety.com)
Автор: Юлия Гаюк

Голливудский актер Уилл Смит снял видео для своей страницы в Instagram, где показал один из секретов профессиональной съемки. Сама работа не имеет никакого политического контекста, однако в качестве музыкального сопровождения он использовал песню российского исполнителя.

Как на это отреагировали пользователи соцсетей - смотрите ниже в материале Styler.

Что опубликовал Вилл

Недавно на странице актера в Instagram появилось любопытное видео. В нем он показал, как снять машину, едущую по заснеженному лесу, используя только подручные материалы. В общем, видео несет развлекательный и познавательный характер.

Однако пользователи обратили внимание на то, что актер использовал русскоязычный трек, который поставил как музыкальный фон. Реакция читателей звезды не заставила себя ждать.

В комментариях к сообщению россияне благодарили Виллу за поддержку, бросали оскорбительные реплики об Украине, писали рецепт "русского" борща и даже слова гимна РФ. Очевидно, именно этой информации не хватало знаменитости для счастливой жизни.

В то же время украинцы объясняли артисту, почему использование любого российского продукта - это не нормально в современных реалиях.

  • Если вы слушаете русскую музыку, вы спонсируете терроризм. Не становитесь спонсором смерти.
  • Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать русскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы - это стыд!
  • Эй, Вилл! Русская музыка в вашем видео - это фигня. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину.

Свою реакцию дала и команда автора песни. В комментарии РосСМИ они сказали, что "не удивлены, но рады".

Ранее мы рассказывали, что до этого времени пишут Беднякову обиженные россияне.

Читайте также, какая голливудская актриса поддержала россиян.

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росіяниУилл Смит