Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный "лук" 25-летней давности. Результат ошеломил всех

Модель и певица Виктория Бекхэм и ее муж-футболист Дэвид 4 июля отмечают 25-ю годовщину своего брака. И в честь радостного события пара решила примерить свои свадебные "луки". Супруги показали, смогли ли они "втиснуться" в одежду, которую надевали четверть века назад.

25 лет спустя - как Бекхэмы отметили годовщину

Дэвид и Виктория считаются одной из самых крепких пар Голливуда, они поженились 4 июля 1999 года. И теперь супруги могут похвастаться тем, что отметили "серебряную" годовщину свадьбы.

Бекхэмы (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В честь такого праздника пара решила достать свой свадебный "лук". 25 лет назад Виктория вышла за Бекхэма в очаровательном фиолетовом платье с акцентным вырезом на бедрах. А сам футболист шел под венец в эффектном брючном костюме, который идеально подходил к наряду его любимой.

Как изменились Бекхэмы

Как оказалось, Виктории было очень легко "втиснуться" в платье 25-летней давности. Она следит за фигурой и без особого труда примерила свой свадебный наряд.

Жена Бекхэма (скриншот)

А вот Дэвиду пришлось немного втянуть живот. Застегнуть брюки удалось не сразу. Впрочем, спортсмен едва ли будет жаловаться на свою форму, ведь за эти годы он почти не изменился.

Как изменился Бекхэм (скриншот)

А для сравнения пара показала архивные фото со свадьбы. Кажется, будто бы они практически не постарели. Спустя 25 лет Виктория и Дэвид могут похвастаться не только крепким браком, в котором появились на свет трое их сыновей, но и неувядающей красотой.

Виктория и Дэвид на архивных фото (скриншоты)

Реакция сети

Звездные супруги поразили фанов. Многие признаются, что кадры в свадебных нарядах их попросту ошарашили. Комментаторы пишут: