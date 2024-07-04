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Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный "лук" 25-летней давности. Результат ошеломил всех

Четверг 04 июля 2024 17:41
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Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный "лук" 25-летней давности. Результат ошеломил всех Виктория и Дэвид Бекхэмы (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Модель и певица Виктория Бекхэм и ее муж-футболист Дэвид 4 июля отмечают 25-ю годовщину своего брака. И в честь радостного события пара решила примерить свои свадебные "луки". Супруги показали, смогли ли они "втиснуться" в одежду, которую надевали четверть века назад.

Как изменились Виктория и Дэвид Бекхэмы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

25 лет спустя - как Бекхэмы отметили годовщину

Дэвид и Виктория считаются одной из самых крепких пар Голливуда, они поженились 4 июля 1999 года. И теперь супруги могут похвастаться тем, что отметили "серебряную" годовщину свадьбы.

Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный &quot;лук&quot; 25-летней давности. Результат ошеломил всех

Бекхэмы (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В честь такого праздника пара решила достать свой свадебный "лук". 25 лет назад Виктория вышла за Бекхэма в очаровательном фиолетовом платье с акцентным вырезом на бедрах. А сам футболист шел под венец в эффектном брючном костюме, который идеально подходил к наряду его любимой.

Как изменились Бекхэмы

Как оказалось, Виктории было очень легко "втиснуться" в платье 25-летней давности. Она следит за фигурой и без особого труда примерила свой свадебный наряд.

Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный &quot;лук&quot; 25-летней давности. Результат ошеломил всех

Жена Бекхэма (скриншот)

А вот Дэвиду пришлось немного втянуть живот. Застегнуть брюки удалось не сразу. Впрочем, спортсмен едва ли будет жаловаться на свою форму, ведь за эти годы он почти не изменился.

Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный &quot;лук&quot; 25-летней давности. Результат ошеломил всех

Как изменился Бекхэм (скриншот)

А для сравнения пара показала архивные фото со свадьбы. Кажется, будто бы они практически не постарели. Спустя 25 лет Виктория и Дэвид могут похвастаться не только крепким браком, в котором появились на свет трое их сыновей, но и неувядающей красотой.

Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный &quot;лук&quot; 25-летней давности. Результат ошеломил всех

Виктория и Дэвид Бекхэмы примерили свадебный &quot;лук&quot; 25-летней давности. Результат ошеломил всех

Виктория и Дэвид на архивных фото (скриншоты)

Реакция сети

Звездные супруги поразили фанов. Многие признаются, что кадры в свадебных нарядах их попросту ошарашили. Комментаторы пишут:

  • "Обожаю вашу пару"
  • "Я в шоке, вы невероятные"
  • "Просто фантастика!".

Напомним, недавно мы рассказывали, в чем секрет молодости жены Бекхэма.

Кроме этого, ранее стало известно, что Вера Вонг с размахом отметила 75-летие.

Во время написания материала были использованы источники: посты и Stories из Instagram страниц Виктории и Дэвида Бэкхемов.

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