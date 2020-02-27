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Віктор Павлик "наїхав" на хейтерів: як дідусь з онукою

STYLERПерсони    27.02.2020 - 18:38
Віктор Павлик "наїхав" на хейтерів: як дідусь з онукою
Віктор Павлік відповів на образи (фото: instagram.com/repyahovakate)

Український артист прокоментував образливі звинувачення на його адресу

Віктор Павлік прокоментував образи хейтерів на адресу його коханої, що на 27 років його молодше. До речі, 10 червня у співака і його концертного директора Катерини Репяхової заплановане весілля, яка пройде в Дніпрі. Артист поведе під вінець 25-річну кохану, для нього це буде четверте весілля.

В рубриці "Хейтери атакують" програми "ЖВЛ" Віктор відреагував на образливі повідомлення і звинувачення недоброзичливців. Українці в соцмережах пишуть, що Віктор з Катериною виглядають, як тато з донькою.

"Ну добре, що не як дідусь з онукою! А тато з донькою... Ви знаєте для мене як приклад є багато в світі пар, де люди мають велику різницю у віці", – прокоментував Павлик.

Користувачі соцмереж задаються питанням, невже Віктор Павлік думає, що він гарний "з таким носом".

"Ніс як ніс! Просто я падав з велосипеда, у мене є горбик. Трошки викривлена, якщо видно! Я ніколи не хвалився, що я там гарний чи негарний. Чоловік повинен бути трохи красивішим мавпи – ось тоді він класний!", – повідомив Віктор.

Віктор Павлік відповів недоброзичливцям (YouTube)

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