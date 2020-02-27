Виктор Павлик "наехал" на хейтеров: как дедушка с внучкой

Виктор Павлик ответил на оскорбления (фото: instagram.com/repyahovakate)

Украинский артист прокомментировл оскорбительные обвинения в его адрес

Виктор Павлик прокомментировал оскорбления хейтеров в адрес его любимой, которая на 27 лет его моложе. К слову, 10 июня у певца и его концертного директора Екатерины Репяховой запланирована свадьба, которая пройдет в Днепре. Артист поведет под венец 25-летнюю возлюбленную, для него это будет четвертая свадьба.

В рубрике "Хейтери атакують" программы "ЖВЛ" Виктор отреагировал на оскорбительные сообщения и обвинения недоброжелателей. Украинцы в соцсетях пишут, что Виктор с Екатериной выглядят, как папа с дочкой.

"Ну хорошо, что не как дедушка с внучкой! А папа с дочкой... Вы знаете для меня как пример есть много в мире пар, где люди имеют большую разницу в возрасте", – прокомментировал Павлик.

Пользователи соцсетей задаются вопросом, неужели Виктор Павлик думает, что он красивый "с таким носом".

"Нос как нос! Просто я падал с велосипеда, у меня есть горбинка. Немножко искривлена, если видно! Я никогда не хвастался, что я там красивый или некрасивый. Мужчина должен быть чуточку красивее обезьяны – вот тогда он классный!", – сообщил Виктор.

Виктор Павлик ответил недоброжелателям (YouTube)