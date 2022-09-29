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Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр едет на Донбасс убивать украинцев

Новина українською →
Россия, Четверг 29 сентября 2022 14:20
Исполнитель песни "Комарово" Игорь Скляр едет на Донбасс убивать украинцев Фото: Игорь Скляр (росСМИ)
Автор: Людмила Жукова

Советский актер и певец, народный артист РФ Игорь Скляр решил поехать на Донбасс, чтобы вступить в ряды боевиков и убивать мирных украинцев.

О своем желании звезда фильма "Мы из джаза" и исполнитель песни "Комарово" сказал в интервью российскому изданию "Народные Новости".

Утром 29 сентября 64-летний Скляр заявил, что в ближайшие дни отправится на оккупированную Россией территорию Украины.

"У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!" - сказал "Костя Иванов".

Отметим, что Скляр, снимавшийся в фильмах "Дети понедельника" и "Берегите женщин", поддержал оккупацию Крыма Российской Федерацией и полномасштабное вторжение российской армии в Украину.

Судя по всему, вскоре "сбудется мечта семьи" Скляра. Однако его родственникам привезут не пианино, как пел артист в своей песне, а "Ладу Калину".

Добавим, что публично о желании уничтожать народ Донбасса ранее также высказались и другие российские артисты-украинофобы: рэперы Тимати и Птаха, певец Прохор Шаляпин, дрессировщик Аскольд Запашный, актер Максим Дрозд и даже телеведущая Лера Кудрявцева.

Как мы ранее писали, Слепаков записал песню о войне в Украине, высмеял россиян и навсегда покинул РФ.

Напомним, на днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял российскую мобилизацию.

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