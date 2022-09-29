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Виконавець пісні "Комарово" Ігор Скляр їде на Донбас вбивати українців

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Росія, Четвер 29 вересня 2022 14:20
Виконавець пісні "Комарово" Ігор Скляр їде на Донбас вбивати українців Фото: Ігор Скляр (росЗМІ)
Автор: Людмила Жукова

Радянський актор і співак, народний артист РФ Ігор Скляр вирішив поїхати на Донбас, щоб вступити до лав бойовиків та вбивати мирних українців.

Про своє бажання зірка фільму "Ми з джазу" та виконавець пісні "Комарово" сказав в інтерв'ю російському виданню "Народные Новости".

Вранці 29 вересня 64-річний Скляр заявив, що найближчими днями вирушить на окуповану Росією територію України.

"У нас погрузка через три дні. Ешелони в Ростов, екіпірування, потім місяць навчання і вперед на барикади!" - Сказав "Костя Іванов".

Зазначимо, що Скляр, який знімався у фільмах "Діти понеділка" та "Бережіть жінок", підтримав окупацію Криму Російською Федерацією та повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

Зважаючи на все, незабаром "здійсниться мрія сім'ї" Скляра. Проте його родичам привезуть не піаніно, як співав артист у своїй пісні, а Ладу Калину.

Додамо, що публічно про бажання знищувати народ Донбасу раніше також висловилися й інші російські артисти-українофоби: репери Тіматі та Птаха, співак Прохор Шаляпін, дресирувальник Аскольд Запашний, актор Максим Дрозд та навіть телеведуча Лера Кудрявцева.

Як ми раніше писали, Слєпаков записав пісню про війну в Україні , висміяв росіян і назавжди залишив РФ.

Нагадаємо, днями радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв російську мобілізацію .

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