Исключите из рациона один продукт и ваша кожа станет идеальной за 3 недели

Добавленный сахар стал одним из главных врагов здорового питания, и его влияние выходит за рамки увеличения веса и проблем с обменом веществ. Последние исследования показывают, что уменьшение или исключение сахара из нашего рациона может иметь неожиданное влияние на здоровье нашей кожи.
Как употребление сахара влияет на кожу - объясняет РБК-Украина (проект Styler).
Наука начала разгадывать сложную связь между потреблением обработанного сахара и здоровьем кожи. Когда мы потребляем большое количество сахара, происходит процесс, который называется гликацией. Молекулы сахара связываются с белками в организме, такими как коллаген и эластин.
Этот процесс может привести к потере эластичности и упругости кожи, способствуя преждевременному появлению морщин и дряблости.
Более того, избыток сахара может спровоцировать воспаление в организме, что может проявляться в таких проблемах с кожей, как акне, розацеа и экзема. Скачки инсулина, вызванные высоким потреблением сахара, также могут увеличить выработку кожного сала, что еще больше усугубляет эти условия.
Кроме того, избыток сахара может спровоцировать воспаление в организме, что может проявляться в таких проблемах с кожей, как акне, розацеа и экзема. Скачки инсулина, вызванные высоким потреблением сахара, также могут увеличить выработку кожного сала, что еще больше ухудшает эти условия.
Читайте этикетки
Ознакомьтесь с альтернативными названиями сахара (например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы), чтобы избежать его в пищевых продуктах.
Выбирайте естественные альтернативы
Замените сладкие десерты свежими фруктами или здоровыми закусками без добавления сахара.
Готовьте больше дома
Приготовление собственных блюд позволяет контролировать ингредиенты и уменьшить случайное потребление скрытого сахара.
Поддерживайте достаточную гидратацию
Употребление достаточного количества воды помогает поддерживать кожу увлажненной изнутри. Подытоживая, отказ от обработанного сахара не только принесет пользу вашему общему здоровью, но и может заметно изменить вашу кожу.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.