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Вызывают апатию и депрессию. Какие цвета категорически нельзя использовать в интерьере

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Понедельник 08 мая 2023 21:24
Вызывают апатию и депрессию. Какие цвета категорически нельзя использовать в интерьере Какие цвета нельзя использовать в интерьере (фото: Freepik)
Автор: Styler

Некоторые цвета не рекомендуется использовать в интерьере. При нахождении в комнате, где преобладают эти оттенки, вы почувствуете ухудшение самочувствия, и у вас может появиться депрессия.

О том, какие цвета эксперты не рекомендуют использовать в интерьере, читайте ниже в материале Styler.

Черный

Черный цвет лучше не делать основным в дизайне комнаты или гостиной, ведь подсознательно мы воспринимаем его как цвет траура. Поэтому дизайн интерьера в черном цвете будет приносить только негатив.

Более того, из-за этого цвета у вас могут возникнуть нервные расстройства.

Вызывают апатию и депрессию. Какие цвета категорически нельзя использовать в интерьере

Черный цвет в интерьере (фото: vbud.in.ua)

Красный

Красный цвет ассоциируется с опасностью и опасностью. Находясь в комнате, где преобладает этот цвет, у нас на подсознательном уровне возникает тревога и чувство стресса, говорят психологи.

Вызывают апатию и депрессию. Какие цвета категорически нельзя использовать в интерьере

Красный цвет в интерьере (фото: vdomadobre.info)

Желтый

Чрезмерное использование желтого цвета в интерьере может привести к тому, что этот цвет "давит" на ваше психологическое состояние.

Именно поэтому у вас могут возникнуть психические расстройства и даже галлюцинации.

Вызывают апатию и депрессию. Какие цвета категорически нельзя использовать в интерьере

Желтый цвет в интерьере (фото: kolorit.ua)

Белый

Вполне белый интерьер кажется очень стильным, однако такой дизайн может вызвать у вас чувство одиночества.

Именно поэтому при планировании дизайна интерьера следует придавать яркие акценты.

Вызывают апатию и депрессию. Какие цвета категорически нельзя использовать в интерьере

Белый цвет в интерьере (фото: intarsio.com.ua)

Раньше мы писали о том, из-за каких ошибок в интерьере ваш дом выглядит дешево и безвкусно.

А также мы рассказывали, как обустроить комнату ребенка, чтобы мотивировать ее к победам и достижениям.

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