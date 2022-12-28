Не вызывайте Деда Мороза со Снегурочкой: почему эти персонажи - советское зло?

Что не так с Дедом?

Дед Мороз - не только сказочный герой, как его представляют в российских сказках, кино и мультфильмах. Прежде всего он - ключевой персонаж антирелигиозной и антирождественской пропаганды на территории СССР.

Первые упоминания о Деде в красной шубе появились еще в конце XIX века. Тогда Дед Мороз был исключительно литературным персонажем и на семейные праздники его не приглашали. Но в 30-х годах советская власть решила, что введение сказочного Деда в реальную жизнь граждан - хороший способ избавиться от традиций празднования Рождества, которые были присущи "братским" росии народам, а также скрыть собственные преступления за хорошо срежиссированными праздниками и сладкими подарками.

Борьба с рождественскими традициями длилась годами: за веру и украшенную елку сажали, а церкви уничтожались. Под запрет попали Святой Николай, которого почитали в Украине, щедривки с колядками и прочие народные традиции. Автор самой известной рождественской песни мира - украинский композитор Николай Леонтович - был жестоко убит чекистом в собственном доме.

В то время как украинский "Щедрик" звучал в лучших концертных залах Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Польши, Испании, США, Мексики, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Кубы и Канады в СССР на праздниках навязывали "В лесу родилась елочка" и призывали звать Деда Мороза.

Делалось это все с одной целью - люди должны верить только в режим и праздновать исключительно те праздники, которые им разрешила партия

Кто такой Дед Мороз на самом деле

В жизни украинцев как новогодний персонаж Дед Мороз появился в 1935 году, вместе с елкой, которую советская власть решила "реабилитировать" в новом статусе.

Дед в красной шубе начал устраивать праздники во дворцах культуры подчиненных заводам и местной власти, ходить по детским садам и домам. Персонажу сохранили функцию дарителя подарков, присущую Святому Николаю, но лишили любой нежелательной привязки к празднику Рождества.

Галичане и буковинцы впервые увидели Деда Мороза в 1939 году, когда на их земли пришла Красная армия. Это еще одно доказательство искусственно созданного образа для пропагандистской цели.

Идейный отец и "создатель" Деда Мороза в том статусе, в котором мы его знаем - главный организатор Голодомора в Украине и борец с украинским сопротивлением Павел Постышев. По его замыслу Дед Мороз должен был помочь уменьшить влияние церкви и народных традиций среди людей и тем самым размыть национальную идентичность.

С этой же целью советская власть ввела в празднование новые символы: рождественскую елку заменили на новогоднюю, восьмиугольную вифлеемскую звезду на коммунистическую пятиконечную красную, а вместо традиционных украшений из соломы на елку начали вешать игрушки, изображавшие главные достижения советской власти: фигурки шахтеров, космонавтов, ракеты и даже кукурузные початки. А в новогодние поздравления начали вставлять важные для партии нарративы.

28 декабря 1935 года на первой полосе газеты "Правда" была опубликована статья, написанная Постышевом: "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!" А уже вскоре в Харькове - украинском городе, пострадавшем из-за искусственного Голодомора, провели первое празднование советского НГ. Только через год начали праздновать и в Москве.

Сокрытие преступлений советской власти и воссоздание в глазах народа "благотворителей" и "спасателей", пришедших подарить людям праздник - еще одна очень важная пропагандистская цель, которую с помощью Деда Мороза решала власть.

На фоне бесконечных репрессий, ограблений, насильственных смертей и искусственного голода чекисты устраивали праздники, дарили конфеты и рассказывали о добре коммунистической партии. Так детей с детства пытались приучить к правильным для советской системы ценностям и нарративам.

Кстати, это почти та же пропагандистская модель, по которой сегодня российские войска пытаются под видом гуманитарных конвоев "спасти" украинцев в Мариуполе. Правда сегодня вместо Деда Мороза используется образ "российского солдата-спасателя".

А что Снегурочка?

Постоянная спутница и коллега Деда Мороза появилась чуть позже - в январе 1937-го. Именно на этот год приходится наибольшее количество политических репрессий и человеческих жертв, пострадавших от советской власти.

Пропагандистских задач, которые должен был выполнять сказочный советский дед в это время стало так много, что ему срочно понадобился помощник. Нового персонажа позаимствовали из одноименной пьесы Островского - это стала родственница Деда Мороза Снегурочка.

Сначала на открытках ее изображали маленькой девочкой, но власти быстро поняли: ребенок не сможет вести большие новогодние концерты и быть полноценным пропагандистом, поэтому буквально через год-два Снегурочку сделали значительно старше. Вместе с Дедом она начала участвовать в массовых мероприятиях, появляться на телевидении, а со временем поздравлять не только малышей, но и взрослых.

В 1950 годы сценарии новогоднего праздника подробно прописывались и утверждались в кабинетах вождей. Над их созданием работали детские советские писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков.

Так например в финальной сцене празднования Нового года мог быть вписан эпизод с раздвижением кулис, за которым в конце спектакля открывался огромный портрет Сталина. А Дед Мороз и Снегурочка тем временем призывали детей к хороводу вокруг елки с пропагандистскими стишками:

В дружный круг у елки встанем

И споем со всей страной:

"Славься, наш великий Сталин!

Славься, Сталин наш родной!"

Почему мы должны отказаться от Деда Мороза и перестать звать его к детям

У Украины есть собственные герои. В отличие от искусственно навязанного советской властью Деда Мороза, наш Святой Николай - реальная фигура, существовавшая в 200-х годах нашей эры. За добрые поступки и помощь отверженным после смерти Николая канонизировали, а в память о нем появилась традиция класть детям под подушки подарки.

Задолго до появления советского Деда Мороза в Украине пели колядки о Николае, а в Киеве на Аскольдовой могиле стояла церковь в его честь

После распада советского союза от Деда Мороза отказались многие страны. В Словении вернулись к традиционному божку, в Болгарии зовут Дядо Коледе, а в Польше почитают Святого Николая.

Украине и остальным странам, где во время новогодних праздников иногда все еще ждут Деда Мороза, также пора отказаться от этого пережитка прошлого. Не забывайте: как и за многими памятниками советской пропаганды, за образом этого "кровавого деда" также скрываются преступления СССР и тысячи смертей.

Пора возвращаться к собственной культурной идентичности и традициям, которые коммунистам не удалось уничтожить несмотря ни на что.