Выбросьте эти растения из дома: вы и ваша семья почувствуете себя гораздо лучше

Дифенбахия

Важнейшей причиной отказа от цветка является токсичность сока, выделяемого растением. Самая опасная она для домашних животных и малых детей, которые могут попробовать листья растения на вкус.

Помимо токсичности дифенбахия может "похвастаться" массой примет и предрассудков, которые выставляют ее в отрицательном свете. Ее называют и "вдовьим цветком", и мужегоном, и списывают на присутствие растения бездетность, финансовые проблемы и т. д.

Дифэнбахия (фото: pixabay)

Азалия

Этот роскошный цветок также ядовит. Если ее сок попадет в организм человека, то он может вызвать слабость, тошноту, рвоту и нарушить работу сердца. Также нужно учитывать, что этот цветок имеет сильный аромат, поэтому нельзя держать его в помещении с плохой вентиляцией и закрытыми окнами (особенно если в доме есть аллергики).

Тем не менее, считается, что у яркого растения - положительная энергетика. Главная ее функция - поддержание мира и покоя вокруг, а также привнесение в жизнь человека гармонии с окружающими и с самим собой.

Азалия (фото: pixabay)

Олеандр

Олеандр имеет сильный запах, из-за которого может начаться головная боль, в спальне держать вазон не рекомендуется.

Сок растения ядовит, и небольшое повреждение приведет к попаданию его на кожу, для семей с детьми и животными покупка олеандра не самая лучшая идея.

Что касается примет, то они положительные. Считается, что цветок обладает магической силой и помогает набраться смелости перед принятием важного решения и определиться со своими планами. Ему приписывают способность помочь побороть тягу к алкоголю и табаку.

Олеандр (фото: ideas-center.com.ua)

Монстера

Одно из самых популярных растений для дома. Монстера - абсолютно безопасная, но на ее красивых листьях есть незаметные иголочки. Следует с ней работать в перчатках.

Кроме того опасным растение считают из-за его названия. Якобы лиана отгоняет от дома мужчин, и женщина рискует навсегда остаться в девках.

Монстера (фото: odessamedia.net)

Молочай

Многие представители молочая схожи снаружи с кактусами и имеют колючки, укол которых также опасен для живого организма.

Молочай содержит в своем стебле и листьях белый сок, который приводит к ожогам и раздражению на коже. При попадании в организм вызывает отравление.

Согласно приметам, любое растение с колючками нельзя ставить в зоне отдыха и спальни, особенно женатой паре, поскольку это способствует колкостям и проблемам между любимыми и близкими людьми.

Молочай (фото: sukkulenty.com)