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Выходные, рабочие и праздники в сентябре 2023: появился актуальный календарь

Сколько праздников будет в сентябре (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В сентябре 2023 года в Украине будет много интересных и важных праздников, среди которых День знаний, День воспитателя, а также великие Двунадесятые церковные праздники.

Сколько выходных и рабочих дней будет в сентябре, какие праздники отметим - в материале Styler дальше.

Сколько будет выходных и рабочих дней

В сентябре 30 календарных дней, из них 9 выходных и 21 - рабочий день. Дополнительные дни для отдыха не предусматриваются.

Выходными станут: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября.

Все праздники сентября 2023

  • 1 сентября - День знаний
  • 2 сентября - День нотариата
  • 3 сентября - День предпринимателя
  • 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября - Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика; День украинского кино; День физкультуры и спорта
  • 10 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День танкиста; Всемирный день предотвращения самоубийств
  • 13 сентября - День программиста
  • 15 сентября - Международный день демократии
  • 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя; День фармацевтического работника; День изобретателя и рационализатора
  • 17 сентября - День работника леса; День спасателя
  • 20 сентября - День HR-менеджера
  • 21 сентября - Международный день мира
  • 22 сентября - День партизанской славы
  • 24 сентября - День машиностроителя
  • 27 сентября - День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников
  • 30 сентября - День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек

Какие важные церковные праздники отметим

Православная церковь Украины (ПЦУ), а также Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября 2023 года переходят на новоюлианский календарь. Поэтому Двунадесятые великие праздники будут отмечаться в следующие даты:

  • Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) - 8 сентября (ранее 21 сентября)
  • Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (ранее 27 сентября)

Отметим, что как в ПЦУ, так и в УГКЦ разрешают приходам по собственному желанию оставаться на "старом стиле".

Ранее мы писали обо всех церковных датах августа 2023.

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