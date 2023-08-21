Выходные, рабочие и праздники в сентябре 2023: появился актуальный календарь

Сколько будет выходных и рабочих дней
В сентябре 30 календарных дней, из них 9 выходных и 21 - рабочий день. Дополнительные дни для отдыха не предусматриваются.
Выходными станут: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября.
Все праздники сентября 2023
- 1 сентября - День знаний
- 2 сентября - День нотариата
- 3 сентября - День предпринимателя
- 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября - Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика; День украинского кино; День физкультуры и спорта
- 10 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День танкиста; Всемирный день предотвращения самоубийств
- 13 сентября - День программиста
- 15 сентября - Международный день демократии
- 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя; День фармацевтического работника; День изобретателя и рационализатора
- 17 сентября - День работника леса; День спасателя
- 20 сентября - День HR-менеджера
- 21 сентября - Международный день мира
- 22 сентября - День партизанской славы
- 24 сентября - День машиностроителя
- 27 сентября - День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников
- 30 сентября - День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек
Какие важные церковные праздники отметим
Православная церковь Украины (ПЦУ), а также Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября 2023 года переходят на новоюлианский календарь. Поэтому Двунадесятые великие праздники будут отмечаться в следующие даты:
- Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) - 8 сентября (ранее 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (ранее 27 сентября)
Отметим, что как в ПЦУ, так и в УГКЦ разрешают приходам по собственному желанию оставаться на "старом стиле".