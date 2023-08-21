Выходные, рабочие и праздники в сентябре 2023: появился актуальный календарь

Сколько будет выходных и рабочих дней

В сентябре 30 календарных дней, из них 9 выходных и 21 - рабочий день. Дополнительные дни для отдыха не предусматриваются.

Выходными станут: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября.

Все праздники сентября 2023

1 сентября - День знаний

2 сентября - День нотариата

3 сентября - День предпринимателя

8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика; День украинского кино; День физкультуры и спорта

10 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День танкиста; Всемирный день предотвращения самоубийств

13 сентября - День программиста

15 сентября - Международный день демократии

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя; День фармацевтического работника; День изобретателя и рационализатора

17 сентября - День работника леса; День спасателя

20 сентября - День HR-менеджера

21 сентября - Международный день мира

22 сентября - День партизанской славы

24 сентября - День машиностроителя

27 сентября - День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников

30 сентября - День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек

Какие важные церковные праздники отметим

Православная церковь Украины (ПЦУ), а также Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября 2023 года переходят на новоюлианский календарь. Поэтому Двунадесятые великие праздники будут отмечаться в следующие даты:

Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) - 8 сентября (ранее 21 сентября)

Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (ранее 27 сентября)

Отметим, что как в ПЦУ, так и в УГКЦ разрешают приходам по собственному желанию оставаться на "старом стиле".