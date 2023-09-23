Выходные пройдут удачно как никогда! Кому из знаков Зодиака повезет в эти дни

Гороскоп расскажет, кому из знаков Зодиака улыбнется удача. Вам может повезти абсолютно во что бы то ни стало: любви, деньгах или новых возможностях. Поэтому не медлите и поймайте удачу за хвост.

Близнецы

Если вы уже давно ждете какую-то новость, то на днях вы наконец-то ее получите. Высокая вероятность того, что она будет связана с серьезными карьерными перспективами. У вас может даже появиться шанс переехать в другую страну. Для вас это станет отличным приключением, но спланируйте все заранее, чтобы избежать неприятностей.

Стрелец

Вам точно повезет в шопинге, поэтому обязательно устроите себе тур по местным магазинам или торговым центрам. Чтобы не купить лишнего, составьте список того, что вам нужно. Это также поможет не потратить слишком много денег.

Рыбы

У вас есть возможность воплотить в реальность то, о чем вы давно мечтаете. Кроме того, в выходные вы можете встретить свою будущую вторую половинку, поэтому не сидите дома. Но вместе с тем не будьте слишком требовательны к окружающим. Простота характера - ваш залог успеха.