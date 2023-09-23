RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выходные пройдут удачно как никогда! Кому из знаков Зодиака повезет в эти дни

Гороскоп на выходные (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гороскоп расскажет, кому из знаков Зодиака улыбнется удача. Вам может повезти абсолютно во что бы то ни стало: любви, деньгах или новых возможностях. Поэтому не медлите и поймайте удачу за хвост.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мета рассказывает, на чьей стороне удача будет в ближайшие дни.

Близнецы

Если вы уже давно ждете какую-то новость, то на днях вы наконец-то ее получите. Высокая вероятность того, что она будет связана с серьезными карьерными перспективами. У вас может даже появиться шанс переехать в другую страну. Для вас это станет отличным приключением, но спланируйте все заранее, чтобы избежать неприятностей.

Стрелец

Вам точно повезет в шопинге, поэтому обязательно устроите себе тур по местным магазинам или торговым центрам. Чтобы не купить лишнего, составьте список того, что вам нужно. Это также поможет не потратить слишком много денег.

Рыбы

У вас есть возможность воплотить в реальность то, о чем вы давно мечтаете. Кроме того, в выходные вы можете встретить свою будущую вторую половинку, поэтому не сидите дома. Но вместе с тем не будьте слишком требовательны к окружающим. Простота характера - ваш залог успеха.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака получит финансовую удачу в октябре.

Читайте также, когда День осеннего равноденствия и что нужно сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп