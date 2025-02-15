Выходные с Netflix: 6 новых и интересных фильмов, которые стоит посмотреть уже сейчас

"Снова в действии"

Комедийный боевик расскажет о спецагентах, которых чудом остаются в живых после авиакатастрофы. И это дает им возможность "залечь на дно", завести ребенка и стать "обычными" людьми.

Впрочем, отпустить прошлое непросто, особенно если жизнь подкинет новые приключения. Но как совмещать родительство с рисками и авантюрами? Сюжет действительно интересный.

"Типа беременная"

Новая комедия от Netflix расскажет о девушке, которая решила притвориться беременной. Сначала это выглядело как шутка, но маленькая ложь провоцирует появление большой.

Главная героиня выбрала не лучший вариант для приключений, ведь рано или поздно ей придется признаться. Впрочем, это точно интересно, хотя и слишком смело.

"Атлас"

Фильм с Дженнифер Лопес понравится тем, кто любит научную фантастику. Сюжет построен вокруг ИИ, террористов и тех, кто стремится их остановить. Впрочем, борьба становится гораздо более ожесточенной, когда разворачивается не на Земле, а в космосе.

Сюжет достаточно динамичный, а потому лента станет находкой для тех, кто ищет легкий и интересный фильм на вечер. И, конечно же, фаны Джей Ло просто могут полюбоваться актрисой, которая часто будет появляться в кадре.

"Союз"

Жизнь простого строителя сильно изменится, когда в нее вернется его школьная любовь. Прошло 25 лет, а потому эта встреча точно будет интересной. Девушка, в которую когда-то влюбился главный герой, стала специальным агентом.

Комедийный боевик точно не разочарует тех, кто соскучился по Холли Бери, ведь актриса очень давно не участвовала в новых проектах. Конечно, сюжет едва ли может претендовать на все награды мира, но как лента для интересного вечера и отдыха - отличный вариант.

"Отвратительные"

А эта фантастическая драма расскажет о жизни людей в футуристическом антиутопическом мире. Главная героиня должна найти подругу, но для этого ей придется решиться на большие риски.

Отзывы на ленту неоднозначные, хотя многие отмечают, что фильм точно понравится подросткам. Поэтому если вы хотите что-то посмотреть с семьей - добавляйте его в свой плейлист.

"Астронавт"

Сюжет может вас удивить. Сначала события разворачиваются так, будто это триллер. Впрочем, уже позже вы поймете, что главные персонажи заставляют о многом задуматься.

Казалось бы, тема космоса и пришельцев получила немало историй, которые были показаны в кино. Впрочем, "Астронавт" покажет, что есть много вещей, которые все еще стоит проанализировать.