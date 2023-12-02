Выходные будут сказочными! Кого из знаков Зодиака ждет удача

Гороскоп на первые выходные дни декабря расскажет, для кого из представителей зодиакального созвездия ближайшие дни станут периодом удачи и везения.

Кому из знаков Зодиака повезет 2 и 3 декабря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на SlovoFraza.

Телец

В эти выходные дни звезды предоставят Тельцам уникальные шансы. Будьте открыты новым возможностям в карьере и личной жизни. Возможно, вас ждут приятные сюрпризы или интересные предложения. Не бойтесь совершать эксперименты и двигаться вперед.

Дева

Эти выходные покажутся Девам очень насыщенными. Их ждут отличные возможности для усовершенствования. Радость и гармонию вам подарят занятия, которые повышают физическое и психологическое благополучие. Займитесь йогой, медитацией, танцами или просто отдохните в компании с книжкой.

Весы

Ближайшие дни будут наполнены у Весов романтикой и личным общением. Стоит больше времени уделить своему партнеру, насладиться этим общением и создать атмосферу взаимопонимания. Если вы еще одиноки, то есть шанс встретить кого-то нового и очень интересного.

Водолей

Ближайшие выходные у Водолеев будут насыщены общением и творчеством. Звезды рекомендуют провести время с близкими друзьями. Можно устроить веселую поездку, вечеринку, организовать мероприятие. У вас сейчас благоприятный период для творческих занятий и самовыражения.