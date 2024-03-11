Вихід із токсичних стосунків: 7 порад, як допомогти собі і не втратити гідність

Ніхто не хоче бути в токсичних стосунках, але, на жаль, це трапляється частіше, ніж думають. А вихід з них може бути неймовірно складними, адже маніпуляції та знецінення руйнують впевненість та віру у свої сили.

Про те, як впоратися з токсичними стосунками, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ресурс про психологію стосунків Marriage.com .

Залишайтеся вірними собі

Важливо триматися своїх принципів, ідеалів та цінностей - так само як вподобань та хобі. А також пам'ятати про свої досягнення та унікальність свого життєвого шляху. До того ж це допоможе встановити межі для іншої сторони.

Пам'ятайте про свою внутрішню силу

Будуть моменти, коли ви відчуватимете слабкість або ж повну втрату контролю над ситуацією. Але необхідно пам'ятати, що ви самі господарі свого життя. Ніхто не може змусити вас почуватися недостатніми, якщо ви цього не дозволите.

Не звинувачуйте себе в проблемах у стосунках

Попри те, що стосунки, як і кожна взаємодія - відповідальність двох партнерів, ви не відповідальні за те, що інші люди говорять або роблять з вами. Вам не потрібно самотужки намагатися вирішити конфліктні ситуації, якщо інша людина не має бажання.

Встановіть межі

Важливо встановити здорові межі спілкування у ваших стосунках, озвучуючи їх. Це дозволить вам контролювати те, що з вами відбувається.

Знайте, коли відпустити

Це складно, але варто навчитися розпізнавати, коли токсичні стосунки приносять більше шкоди, ніж користі - і закінчувати їх.

Якщо стосунки постійно завдають вам емоційної чи фізичної шкоди, настав час поставити на перше місце свій комфорт. Піти з таких стосунків - це ознака сили, а не слабкості, і він відкриває можливість для більш здорових і щасливих стосунків у майбутньому.

Звертайтеся за підтримкою

Самостійна боротьба з токсичними стосунками може змушувати вас почуватися самотньо. Уявіть, що ви одні намагаєтеся плисти проти сильної течії - це виснажливо. Зверніться до друзів і близьких, яким ви довіряєте.

Вони можуть запропонувати вислухати, дати пораду та підставити плече. Це нагадає вам, що ви не самотні. Їхня підтримка може стати рятівним колом, яке допоможе вам відновити емоційні сили.

Безпека понад усе

Коли в стосунках з'являється фізичне чи психологічне насилля, ваша безпека має бути головним пріоритетом.

Зверніться до центрів підтримки постраждалим від насильства або на гарячі лінії (наприклад, на муніципальну гарячу лінію "Телефон довіри" за номером 044-272-15-00 та за безоплатною правовою допомогою на 0 800 213 103) - там вам нададуть допомогу та ресурси, щоб захистити себе. Адже безпека має першочергове значення, і звернення за професійною допомогою - вирішальний крок у пошуку виходу з небезпечної ситуації.