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Выгнали 85-летнюю бабушку, потому что была одета не по "дресс-коду": киевская пекарня громко оскандалилась

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Киев, Воскресенье 04 декабря 2022 12:15
Выгнали 85-летнюю бабушку, потому что была одета не по "дресс-коду": киевская пекарня громко оскандалилась Пекарня "Хлебный" попала в скандал (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Известная киевская пекарня "Хлебный" попала в громкий скандал, выгнав из заведения 85-летнюю женщину, потому что та не так одета. Бабушка приехала с Черниговщины, чтобы попросить восстановить свой дом.

Возмутительную историю поведали в одном из киевских Telegram-каналов.

Не тот "дресс-код"

Скандальную историю рассказала киевлянка Анна Сергеева. Говорит, аккуратная бабушка зашла согреться и попросить кипятка, но ей показали на дверь.

Женщина позвала бабушку за свой столик, заказала ей еду, но официантка попросила уйти.

Выгнали 85-летнюю бабушку, потому что была одета не по &quot;дресс-коду&quot;: киевская пекарня громко оскандалилась

Хлебный вляпался в скандал (фото: "Киевский движ")

Как оказалось, 85-летняя женщина приехала из Черниговской области, чтобы просить помочь восстановить ее дом, где нет окон и протекает крыша.

Не первый скандал

В марте 2021 года "Хлебный" оскандалился из-за того, что фактически кинул сотрудницу на деньги.

Девушка работала несколько месяцев, после чего ее уволили за незначительное нарушение правил и отказались компенсировать деньги за отработанные часы.

Раньше мы писали, что под Тернополем мама с ребенком была выставлена из пункта обогрева.

Также сообщалось, что украинский бренд попал в скандал, взяв на работу "хорошую" россиянку.

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