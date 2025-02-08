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Они не стареют! Три знака Зодиака, которые выглядят моложе своих лет

Какие знаки Зодиака медленнее стареют (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Некоторые люди словно обладают секретом вечной молодости - они выглядят свежо и привлекательно даже в 50 лет. Астрологи считают, что знак Зодиака тоже может повлиять на этот феномен.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, представители каких зодиакальных созвездий стареют значительно позже и выглядят молодо даже в 50 лет.

Близнецы

Легкие, энергичные и без устали любознательные Близнецы с годами почти не меняются. Их секрет молодости - активный образ жизни, резвый ум и неисчерпаемая жажда новых впечатлений. Даже в 50 они ведут себя как в 25: общаются с молодежью, следят за трендами и излучают жизнерадостность.

Дева

Девы ведут активный и здоровый образ жизни, что помогает им выглядеть значительно моложе своих лет. Рациональность и внимание к деталям помогают Девам поддерживать баланс: они правильно питаются, регулярно занимаются спортом, ухаживают за кожей и умеют справляться со стрессом. Благодаря этому процесс старения для них замедляется, и даже в зрелом возрасте они выглядят свежими и ухоженными.

Стрелец

Стрельцы не просто выглядят молодо - они еще и чувствуют себя молодыми. Они с оптимизмом смотрят на жизнь, что помогает им контролировать стресс, способствующий старению. Их энтузиазм к новым впечатлениям и жажда знаний позволяют Стрельцам сохранять молодость даже в зрелом возрасте.

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