Выгодно только маршрутчикам и таксистам. Зачем в Киеве останавливают транспорт во время тревог

Это не требование ГСЧС

В ответе на запрос блогера и транспортного аналитика Александра Гречко говорится, что ГСЧС не требует от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог.

"Хотя именно якобы обязательными для выполнения рекомендациями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прикрываются в Совете обороны Киева, чтобы останавливать общественный транспорт с августа 2022 года - уже 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Ответ ГСЧС на запрос (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)

Как на самом деле должны действовать водители во время остановки

В ГСЧС еще летом прошлого года разработали "Примерный алгоритм действий населения по сигналам оповещения гражданской защиты (в учебных заведениях, в городском транспорте, торговых заведениях)", который размещен на официальном вебпортале ГСЧС.

"Обращаем внимание, что Примерный алгоритм носит информационный характер и не содержит норм права", - подчеркивают в ГСЧС.

Александр Гречко отмечает, что городские власти Киева выполняют примерный алгоритм лишь частично и так как им хочется.

Ведь согласно п. 4 водитель должен сопровождать пассажиров до укрытия и согласно п. 5 и 6 - оставаться там до отбоя.

Алгоритм действий водителя во время тревоги (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)

Во время тревог происходит транспортный коллапс

На самом деле во время объявления воздушных тревог мы можем наблюдать, как пассажиры продолжают сидеть в транспорте и ждать отбоя вместо того, чтобы искать укрытие или идти туда за водителем.

Маршрутки продолжают курсировать, и в часы пик они ездят очень переполненными, нарушая все возможные правила техники безопасности. Тарифы на такси растут автоматически из-за высокого спроса.

"Никому кроме маршрутчиков решение об остановке общественного транспорта во время тревог не нужно", - добавил блогер.