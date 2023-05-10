Вигідно тільки маршрутникам і таксистам. Навіщо в Києві зупиняють транспорт під час тривог

Це не є вимогою ДСНС

У відповіді на запит блогера і транспортного аналітика Олександра Гречка йдеться, що ДСНС не вимагає від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог

"Хоча саме нібито обов’язковими до виконання рекомендаціями Державної служби з надзвичайних ситуацій прикриваються в Раді оборони Києва, щоб зупиняти громадський транспорт з серпня 2022 року - вже 9 місяців", - говориться в повідомленні.

Відповідь ДСНС на запит (фото: facebook.com/Пасажири Києва)

Як насправді мають діяти водії під час зупинки

В ДСНС ще влітку минулого року розробили "Примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту (в закладах освіти, у міському транспорті, торговельних закладах)", який розміщено на офіційному вебпорталі ДСНС.

"Звертаємо увагу, що Примірний алгоритм має інформаційний характер та не містить норм права", - підкреслюють нам в ДСНС.

Олександр Гречко зауважує, що міська влада Києва виконує Примірний алгоритм лише частково і так як їм хочеться.

Адже згідно п. 4 водій має супроводжувати пасажирів до укриття і згідно п. 5 та 6 - залишатись там до відбою.

Алгоритм дій для водія під час тривоги (фото: facebook.com/Пасажири Києва)

Під час тривог трапляється транспортний колапс

Насправді під час оголошення повітряних тривог ми можемо спостерігати, як пасажири продовжують сидіти в транспорті і чекати відбою замість того, щоб шукати укриття чи йти туди за водієм.

Маршрутки продовжують курсувати, і в годину пік вони їздять дуже переповнені, порушуючи всі можливі правила техніки безпеки. Тарифи на таксі зростають автоматично через високий попит.

"Нікому, окрім маршрутників, рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог не потрібне", - додав блогер.