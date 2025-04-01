ViewSonic выпустила 27-дюймовый игровой монитор с двумя режимами (фото)

Характеристики монитора

Мониторы предлагают два режима отображения: 4K UHD с частотой 160 Гц для высокой детализации и Full HD с частотой 320 Гц для ультрабыстрого геймплея. Переключение между режимами происходит одним нажатием кнопки, что позволяет адаптировать монитор под разные игровые сценарии.

В серии представлены модели XG275D-4K и XG275D1-4K с 27-дюймовым экраном, возможностью уменьшения диагонали до 24,5 дюймов для киберспорта, временем отклика 0,5 мс (MPRT) и поддержкой AMD FreeSync™ Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible для плавного изображения без разрывов.

Мониторы оснащены портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с мощностью зарядки 65 Вт, обеспечивая удобное подключение к ПК, консолям и мобильным устройствам. В модели XG275D1-4K также добавлена настраиваемая RGB-подсветка для более эффектного гейминга.

Мониторы предлагают два режима отображения (фото: ViewSonic)

Цена монитора

Цена мониторов начинается от 599 долларов (24 800 гривен), а доступность зависит от региона: XG275D-4K появится в продаже в Северной Америке в марте 2025 года, XG275D1-4K - в Европе и Азии. Эргономичная подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий, а технология ViewSonic Eye ProTech снижает нагрузку на глаза благодаря фильтрации синего света и защите от мерцания.

Мониторы Dual Mode подойдут не только для геймеров, но и для контент-криэйторов, стримеров и дизайнеров, которым важны как высокая частота обновления, так и четкость изображения. Для предзаказа и получения подробной информации обращайтесь к официальным дистрибьюторам или на сайт ViewSonic.

Игровой монитор Dual Mode Series (фото: ViewSonic)

Вас может заинтересовать: