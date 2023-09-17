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Учеба станет еще интереснее! Три креативных новации, которые ждут школьников

Что нового готовят для школьников (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Для школьников подготовили креативные новации, которые сделают образовательный процесс более современным и актуальным. В частности, ученики смогут слушать классиков украинской литературы в звукозаписи голосами известных современников - певцов, ведущих и шоуменов.

STYLER РБК-Украина рассказывает о трех креативных новациях, которые уже вводятся в образовательный процесс.

Классики зазвучат голосом современных артистов

"С сегодняшнего дня ты можешь слушать бесплатно более 250 произведений из украинской литературы для 5-11 классов. Все они есть в действующей программе для общеобразовательных учебных заведений, поэтому познавать творчество наших классиков станет еще легче. Открывай для себя по-новому и знакомься с такими культовыми" произведениями, как: "Місто", "Кайдашева сім'я", "Тіні забутих предків" и многие другие", - заявили в МОН.

Слушать "Укрліт" можно бесплатно в разделе "Аудио" в мобильном приложении MEGOGO на смартфонах или планшетах, а также в автомобилях с Android Auto и Apple CarPlay.

В частности, известная репер Алена Алена озвучила несколько произведений из классической литературы, а именно:

  • "Садок вишневий коло хати" Тараса Шевченко
  • "Запорожці у короля" Степана Рудинского
  • "Еволюція" Павла Глазового
  • "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" Івана Франко

Классика зазвучала голосом Алены Алены (фото: Instagram/alyona.alyona.official)

Украински[ классиков также озвучили ведущий Александр Педан и певец Владимир Дантес.

Отметим, что такому нововведению обрадовались не только дети, но и взрослые. Пост МОН активно комментируют пользователи соцсети и благодарят за этот проект.

Реакция украинцев на озвучку произведений классической литературы (скриншот)

В учебниках цитируют современные песни

В последние годы в учебный процесс вводится принцип "неотрывность образования от жизни". Так педагоги стараются сделать обучение максимально актуальным и интересным для учеников.

На примере слов песен Тины Кароль, Джамалы, Святослава Вакарчука дети уже осваивали учебный материал. А в этом году в учебник для 6-го класса по украинскому языку в раздел изучения местоимений добавили еще и отрывки из треков Артема Пивоварова и Макса Барских.

В учебнике процитировали песни Макса Барских и Артема Пивоварова (скриншот)

Однако такое нововведение украинцы восприняли неоднозначно из-за политической позиции Макса Барских, который до полномасштабного вторжения активно гастролировал по РФ и пел по-русски.

Игры для детей в укрытии

МОН разработало специальные игры для школьников, чтобы им было интереснее проводить время в укрытиях во время тревоги.

"Уже второй учебный год начинается в условиях военного времени. И мы должны сделать все, чтобы поддержать детей. Мы запустили новую рубрику "Игры в укрытии", в которой учителя будут советовать активности для детей, чтобы уменьшить их тревожность, сохранить чувство безопасности, находясь во взаимодействии с другими", - пишут в МОН.

Пример игры для детей в укрытии (фото: Instagram/mon.ua.official)

Ранее мы писали о том, какие важные изменения в образовательном процессе будут введены в этом году.

Читайте также о том, какие новации ждут украинских школьников в польских школах.

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